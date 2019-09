Des alliés de Benno à Kaolack attaquent…Serigne Mboup

Serigne Mboup, le patron du Groupe Comptoir Commercial Bara Mboup(CCBM) est vraiment mal aimé à Kaolack. Le candidat déclaré à la Mairie de la Ville de «Mbossé» vient d’être accusé de faire des inondations un fonds de commerce. Et c’est face à la presse que les jeunes du Parti Justice et Développement (PJD, membre BBY) du Professeur Cheikh Ibrahima Diallo ont largué des bombes sur le très célèbre opérateur économique de son état. A en croire leur coordonnateur national El hadji Assane Sall : «Récemment, le patron de CCBM, en l’occurrence, Serigne Mboup est sorti au vitriol pour annoncer en grande pompe une collecte de 50 Millions de F CFA en faveur des victimes des inondations à Kaolack. Ce qui est archi-faux. En lieu et place de la somme annoncée, ce n’est que 2 Millions de F CFA qui ont été remis au Préfet du département de Kaolack. Voilà un homme qui fait dans la surenchère pour tromper les populations de notre localité. Qu’il se le tienne pour dit », a laissé entendre, avec verve, le chef de file des jeunesses du PJD. El Hadji Assane Sall, de poursuivre ses reproches : « Serigne Mboup qui traverse une sécheresse financière veut, coûte que coûte, faire les yeux au Président Macky. C’est ainsi qu’il s’emploie à utiliser son nom pour bâtira un empire…politique. Le Président de la République a un parti bien structuré et une large coalition qui le soutien dans sa vision de mener le Sénégal vers l’émergence. Cet apprenti politicien ne peut pas venir brûler les étapes en essayant de mentir aux Saloum Saloum. Notre ville est en chantiers (canalisation) pour contenir les eaux de pluies et régler définitivement le problème des inondations à Kaolack. Qu’il cesse alors de nous distraire avec son sac de chimères», a-t-il fulminé.