Pêche et émigration : Les acteurs mettent sur pied le CNPD

Ce mardi 21 novembre 2023, les Professionnels de la pêche du Sénégal célèbrent la Journée mondiale de la pêche (JMP) dans un contexte particulier marqué par une crise biologique, économique, sociale sans précédent caractérisé par une rareté des ressources, des conflits entre acteurs, une insuffisance de dialogue constructive entre les différentes parties prenantes du secteur. A cela, s’ajoute la problématique de la participation massive des communautés de pêche au phénomène de l’émigration irrégulière aux conséquences désastreuses aux plans humain, matériel et économique.

Pour cette année, les organisations professionnelles du secteur de la pêche artisanale et industrielle ont décidé de célébrer la JMP dans l’unité et la cohésion et ont mis en place une Coalition Nationale pour une Pêche durable (CNPD) dont la vision est « Une Pêche durable gérée de manière transparente et inclusive au bénéfice des populations sénégalaises à l’horizon 2030 »

Tout en saluant les efforts des Autorités dans la gouvernance des pêches et l’appui au secteur, la Coalition recommande la mise en œuvre des actions ci-après :