Pèlerinage 2022 : Les précisions d’Aïssata Tall Sall sur le quota du Sénégal

Le pèlerinage 2022 s’est invité dans les débats des députés qui recevaient le ministre des Affaires étrangères pour le vote d’une série de lois. Aïssata Tall Sall a été interpellée sur le quota drastiquement réduit du Sénégal par l’Arabie Saoudite. En effet, cette année, seuls 1 million de musulmans participeront au pèlerinage à la Mecque. Cette réduction, due toujours aux risques liés au Covid-19 qui avait entraîné deux ans de pause, impacte évidemment le quota attribué aux différents pays.

Selon le ministre des Affaires étrangères, le quota du Sénégal n’est pas encore connu, rapporte Le Témoin. L’information déjà véhiculée d’un quota tournant entre 4.000 et un peu plus de 6.000 places n’a pas été confirmée par le ministre. Me Aissata Tall Sall est claire à ce niveau. « Pour le moment, nous n’avons pas reçu exactement le quota qui doit en réalité revenir au Sénégal. Mais je tiens à signaler que l’Arabie Saoudite a signifié qu’elle va s’arrêter à 1.000.000 de pèlerins répartis par quota et par pays. Je suis convaincue que nous ne serons pas desservis… » a-t-elle avancé.