Scandale de la sextape : la réaction d’Ousmane Noël Dieng

Sa réaction ne s’est pas faite attendre. Dans une vidéo d’une minute, Ousmane Noël Dieng s’est adressé à ses « fans » après le scandale de la sextape dans lequel son nom est cité. Selon le chef de cabinet du directeur de la DGPU, il s’agit « de calomnie à son endroit ». « Je suis un musulman et je rends grâce à Dieu et je ne suis pas la première personne à être victime de calomnies » explique le jeune politique qui cite en exemple le prêcheur Pape Hann, le chanteur Youssou Ndour.

Ousmane Noël Dieng va jusqu’à évoquer une cabale « pour des postes de députés, de ministres », lit-on sur Seneweb. « On ne peut pas être aimé par tout le monde et nous savons comment marche la politique au Sénégal, mais on ne peut arrêter la mer avec ses bras » déclare-t-il. Il demande, par ailleurs, à ses partisans « de ne pas répondre à la provocation » et de rester concentrer sur « le travail ».