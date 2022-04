Sénégalais agressé en Italie : Urgences panafricanistes invite les africains à prendre leur responsabilité

La violence exercée par la police Italienne sur un ressortissant Africain relève d’une violence inouïe et inhumaine. Nous nous adressons point aux autorités Italiennes et occidentales de façons générale dont le barbarisme ne datent pas d’aujourd’hui et ne s’arrêtera pas demain. Vous aurez beau domestiquer un animal, son instinct sauvage prendra toujours le dessus. Cependant les autorités Africaines et non seulement du Sénégal doivent prendre leurs responsabilités et réagir à cette situation qui est d’une gravité extrême. On se précipite à imposer des sanctions contre des pays frères et reste muet face aux violences que nous subissons de l’extérieur. Tant que nous Africains ne serons pas sensible aux violences subies par tout autre Africain quelque soit son pays d’origine nous ne cesserons d’être les brebis galeuses de la planète. Le respect ne se quémande pas, il s’impose !