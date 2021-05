Pentecôte : Les voeux de Abdoul Mbaye

Abdoul Mbaye s’est fendu d’un post sur sa page facebook, ce dimanche pour souhaiter une bonne fête de Pentecôte à la communauté chrétienne du Sénégal.

« Le Pentecôte est la fête chrétienne qui célèbre le jour où 120 disciples de Jésus, dont les douze apôtres, ont reçu l’Esprit Saint à Cénacle. Cinquante jours après Pâques, chacun des présents recevait le même message dans sa propre langue et fut donc investi d’une nouvelle mission: celle de répandre la Bonne Nouvelle de la résurrection de Jésus. L’Eglise était née.

Union de prière avec la communauté chrétienne pour célébrer ce jour symbolisant l’amplification et la portée de tout message de Dieu. Bonne fête de Pentecôte », a écrit le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) sur le réseau social.