Pénurie de sucre : Unacois Jappo dégage toutes responsabilités

«L ’Unacois dégage ses responsabilités sur toute éventuelle pénurie de sucre et sur toute hausse aussi du sucre». Ces propos sont de Ousmane Sy Ndiaye, directeur exécutif de l’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois Jappo), qui s’exprimait hier, mercredi 15 mars, lors d’une conférence de presse. Selon lui, un commerçant n’a aucun intérêt à disposer du sucre et refuser de le vendre.

«La pénurie de sucre commence à s’installer sérieusement. Et ce qui est paradoxal, de l’autre côté, la Compagnie sucrière sénégalaise (Css) dit qu’elle a suffisamment de stock pour approvisionner le marché. Ce qui est une contradiction, parce que quand on a un stock suffisant, s’il n’y a pas un obstacle majeur à la fluidité de la circulation, il n’y a aucune raison pour que les grossistes et les boutiques ne soient pas alimentés», soutient-il dans les colonnes de Sud Quotidien.

Il estime en réalité que c’est une pénurie qui est artificiellement planifiée par la Css. «Nous savons tous qu’elle n’a pas la capacité d’approvisionner le marché et de répondre à ses besoins. Nous savons tous que le Sénégal est obligé de recourir à l’importation du sucre pour compléter le besoin sur le marché. La stratégie de la Css est d’étaler ses ventes, juste au-delà de la période d’ouverture des importations. Comment, dans un pays, un seul acteur veut à la fois détenir le monopole de la production industrielle et revendiquer également le monopole des importations, en lieu et place des commerçants ?», s’interroge M. Ndiaye.

L’Unacois Jappo appelle ainsi à une intervention directe et urgente des autorités, pour trouver une solution très rapide à l’approvisionnement du marché. «Nous estimons qu’il y a deux pistes par lesquelles il faut passer. La première, c’est qu’on pourra dorénavant affranchir le marché d’une dépendance absolue de compagnie sucrière. Le Sénégal pourra s’aménager un stock de sécurité.

La deuxième piste de solution est le recours légal aux juridictions. C’est le gentleman agreement qu’on avait avec le gouvernement en 2012 où nous avons délibérément souscrit à l’accord de protéger tous ensemble la Css et de la laisser assurer le monopole de la production. Nous exigeons désormais que la Css sorte de l’importation», a martelé Ousmane Sy Ndiaye.