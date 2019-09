Miley Cyrus suscite l’inquiétude. La chanteuse, qui vient de traverser deux ruptures en l’espace de quelques semaines, s’est affichée plus mince que jamais sur les réseaux sociaux.

Miley Cyrus va-t-elle bien ? C’est la question que la plupart de ses abonnés se sont posé en découvrant la dernière photo que la chanteuse a postée d’elle sur Instagram. En brassière noire et mini short, l’interprète de We can’t stop s’est offert une virée au cœur du Grand Canyon, destination touristique prisée de l’Ouest américain. Mais ce ne sont pas les paysages à couper le souffle que la star de 26 ans a visités que ses abonnés ont le plus remarqués. Non. C’est la silhouette amaigrie de leur idole qui leur a tapé dans l’œil. Et l’inquiétude n’a pas tardé à se faire sentir dans les nombreux commentaires qu’ils ont laissés sur la photo. Certains lui conseillent de « manger » quand d’autres s’interrogent sur la santé de son moral, préoccupés de la voir aussi « maigre ».

Miley Cyrus : sa maigreur inquiète ses fans

Il faut dire que les dernières semaines vécues par Miley Cyrus n’ont pas été de tout repos. En août dernier, elle annonçait sa rupture avec Liam Hemsworth, qu’elle épousait pourtant huit mois plus tôt. Quelques heures plus tard, elle profitait de son récent célibat pour batifoler en public dans les bras de Kaitlynn Carter dont elle se sépare seulement après un mois de relation. Désormais seule, Miley suscite l’inquiétude. Les internautes ne seraient pas contre la voir se remplumer un peu. Histoire de continuer à peser lourd dans leurs cœurs