Pikine-Guédiawaye : Une femme décède en tentant d’interrompre sa grossesse

Agée de 26 ans, une jeune fille nommée R. Niang est décédée, alors qu’elle tentait d’avorter une grossesse de quatre (04) mois. Selon le quotidien Libération, une information judiciaire a été demandée par le procureur de Pikine-Guédiawaye et deux arrestations ont été enregistrées à ce stade.

A l’origine de cette affaire, le 26 août 2026, vers 2 heures du matin, le médecin de garde du Centre de santé de Yeumbeul a informé le commissariat de l’arrivée du corps sans vie d’un individu de sexe féminin identifié comme R. Niang.

Selon le médecin, il ressort des déclarations de son petit ami que la victime, enceinte de 4 mois, a tenté d’avorter dans une structure sans autre précision. Ayant ressenti des douleurs après un traitement reçu, son petit ami affirme avoir fait appel à un aide-infirmier qui aurait fait à R. Niang une perfusion à domicile, des suites desquelles la victime a perdu connaissance.

Acheminée au Centre de santé, le médecin a constaté que la victime était déjà décédée. Sans désemparer, le transport sans délai sur les lieux par la police a permis d’interpeller son petit-ami et l’aide-infirmier qui l’ont amenée au Centre de santé. Il s’agit respectivement des nommés Cheikh D. (29 ans), tailleur domicilié à Yeumbeul Asecna, et Jules D. (78 ans), aide-infirmier domicilié à Yeumbeul Asecna.

Initialement gardés à vue pour nécessité d’enquête, il leur a été finalement notifié leur arrestation pour non-assistance à une personne en danger sur instruction du parquet. Une réquisition d’autopsie a été établie.

Interrogé sommairement, Cheikh D., supposé copain de la défunte, a prétendu qu’il ne serait pas l’auteur de la grossesse. Elle serait, selon lui, l’œuvre d’un autre individu qui a proposé à la défunte, de son vivant, d’interrompre la grossesse. Pour se faire, il l’aurait mise en rapport avec une autre femme qui devait lui faire l’avortement. Des recherches sont toujours en cours pour l’interpellation des personnes impliquées