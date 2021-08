Plainte contre Dr Niang : Abdoul Mbaye réagit !

La plainte contre le Dr Babacar Niang continue d’alimenter les débats. Le leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) s’est exprimé sur cette affaire. Abdoul Mbaye prédit une condamnation.

« Des centaines de milliards perdus objet de notre plainte dans l’affaire Sall-Petrotim bloquée depuis 2 ans. Un médecin dénonce une possible corruption sur le matériel médical et sera très vite jugé pour diffamation et sans doute condamné. Ainsi va le Sénégal. Wait and see », a écrit Abdoul Mbaye sur Twitter.