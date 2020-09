Plainte contre Mansour Faye : Dr Babacar Diop a répondu à l’Ofnac !

Dr Babacar Diop, après avoir honoré sa convocation à l’Ofnac, s’est exprimé devant la presse. Le président de FDS/Les Guelwaars, a expliqué les raisons de sa présence à l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Non sans réitérer ses révélations faites sur M. Mansour Faye, ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale.

“Nous sommes venus à l’Ofnac avec des révélations indéniables concernant les 69 milliards que l’Etat du Sénégal avait dégagés pour les plus démunis. Cet argent a été utilisé frauduleusement, dans la corruption. Nous en avons discuté avec les agents de l’Ofnac avec des preuves à l’appui. Compte tenu de l’enquête en cours, nous ne saurons vous donner plus de détails. Mais, ils doivent mener à bien cette enquête et rendre compte aux Sénégalais. Je crois à l’Ofnac et je pense qu’il va bien poursuivre cette affaire”, a expliqué Dr Babacar Diop.

A rappeler que, Babacar Diop avait fait des révélations sur la gestion de Mansour Faye relative au 69 milliards de l’aide alimentaire, destinée aux populations vulnérables dans le cadre du riposte au Covid-19.