Plus de 100 intellectuels invitent Macky Sall à revenir à la raison

PETITION, POLITIQUE AU SENEGAL : REVENIR A LA RIGUEUR INTELLECTUELLE

Plus de 100 intellectuels du Sénégal et d’ailleurs, en mars 2023, ont partagé une pétition sur la base d’un texte interpellatif intitulé « Revenir à la raison » à l’encontre du président de la République, Macky Sall. Estimant que la situation du Sénégal prévaut entre violation des droits et instrumentalisation de la justice, ces intellectuels demandent au Chef de l’Etat sénégalais de revenir à la raison. Au texte « Revenir à la raison », nous répondons «par « Revenir à la rigueur intellectuelle » adressé à ces intellectuels signataires sénégalais politiciens versatiles, d’autres intellectuels s’agrippant dans des organisation de société dites civiles presque partisanes et d(autres intellectuels d’ailleurs qui manquent de rigueur scientifique car signant un texte juste après lu sans vérification des informations contenues dans le texte et donc victime du fait de leur légèreté d’une manipulation de bas niveau. Dommage pour Ngugi Wa Thiong’O du Kenyan et de Wolé Soyinka du Nigeria qu’on n’entend jamais sur les agressions impérialistes et aussi terroristes dont la plupart des pays d’Afrique sont l’objet. Et quelle fierté de s’informer que la majeure partie des intellectuels africains qui ont reçu le texte ont refusé de signer ce texte truffé de contrevérités frisant la manipulation, d’accusations non justifiées et de phrases discourtoises.

« Nous assistons au Sénégal à une continuelle escalade répressive qui préfigure de lendemains incertains » débute le texte. Quand des individus identifiés font des appels à l’insurrection, d’autres accusent des magistrats de « corrompus » et d’être à la solde du Chef de l’Etat sur des affaires qui ne sont pas encore jugées. Cela pose problème. Le texte dit « …la perpétuation d’un effort constant d’instrumentalisation politique du système judiciaire par l’administration du président Macky Sall ». Quel jugement subjectif lié à la chanson de caractérisation d’acteurs politiciens de mauvaise foi. Au Sénégal, certains politiciens veulent être dans le régime d’impunité car faisant des invites insurrectionnelles et impatients d’attendre le temps des urnes au Sénégal où le système électoral est transparent et régulier. Le texte de poursuivre : « Une menace réelle pèse sur la stabilité et la paix sociale du pays. Il est temps de revenir à la raison ». Le Sénégal est un pays stable socialement, les institutions fonctionnent correctement en dépit de quelques soubresauts de 2 ou trois jours sans effet sur la marche du pays. Des politiciens se désillusionnent de ne pas déstabiliser le pays et tournent vers une pétition de manipulation appelant au retour à la raison. Peine perdue.

Parmi les signataires, la sociologue-journaliste Hawa Ba de Osiwa, (organisation suspecte), aphone sur les filles capturées et violées par Bok Kharam au Nigeria, la Sénégalaise Adji Sarr, présumée victime de viols répétitifs et non assistée par la prétendue féministe de Osiwa. la Tunisienne Sophie Bessis, journaliste basée depuis plus de trente ans en France. Sa voix est inaudible sur la situation des Africains subsahariens victimes de racisme dans son pays d’origine.

L’historien Babacar Buuba Diop, souteneur de Ibrahima Fall « taxaw tem » ensuite de Moustapha Sy Djamil et de son mouvement politique : quelle girouette avec Amadou Tidiane Wone ex du mouvement de la « Génération du Concret » de Karim Wade ensuite partisan de Adjibou Soumaré et de son mouvement et finalement devenu néo-pastéfien du côté de Ousmane Sonko. L’agronome Bachir Diop, ex-maoïste en errance. Boubacar Boris Diop, écrivain, défenseur de Sonko contre Adji Sarr.



Serigne Saliou Guèye, journaliste, caisse de résonnance de Ousmane Sonko accusé de viol par la jeune Adji Sarr de 20 ans.

Mamadou Ismaïla Konaté, avocat, ancien ministre de la Justice du Mali connu pour ses dérives.

Mamadou Ndoye, ancien ministre de l’Alphabétisation, ancien serviteur de la Banque mondiale cautionnant les politiques anti-sociales de cette institution et membre fondateur de la Ligue démocratique Mouvement pour le Parti du Travail, qui se cherche en idéologie socialo-néo-libéralo-gauchisante.

Alioune Tine, administrateur d’Africajom, ancien directeur régional Amnesty International comme il se définit, le théoricien de la guerre civile au Sénégal, son fonds de commerce, activiste de mauvais aloi.

Des sommités n’ont pas signé la pétition parce que rigoureuses. Des intellectuels de la trempe du philosophe de haut rang Djibril Samb, l’économiste-écrivain Felwine Sarr, le Camerounais Achille Mbembé, l’intellectuel de haut niveau, le philosophe Souleymane Bachir Diagne, l’historienne Penda Mbow, les sociologues Marie Angélique Savané, Maréma Thiam, l’artiste international Idrissa Diop entre autres mille intellectuels, juristes, journalistes, historiens, artistes, vrais acteurs de la société civile, citoyens engagés.

Amadou SANE

Pour le collectif des acteurs culturels et de la société civile.