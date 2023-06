Pogba sur le racisme : « ce sont les noirs qui ont gagné »

Paul Pogba sur le racisme : « Ouais, ouais, mais en fait, on a déjà gagné. Les Noirs ont déjà gagné. On a été esclaves pendant combien d’années ? Aujourd’hui, on joue au foot. On prend les bus. On a des voitures. On est reconnu dans le monde entier. Pour moi, c’est une victoire. Toutes ces personnes sont ignorantes, ce sont des commentaires d’ignorants qui veulent toucher ou blesser quel que soit l’individu, que ce soit un sportif ou en dehors.

Moi, le conseil que je peux donner aux Noirs ou même aux personnes de couleur, toutes les personnes qui ont reçu des propos racistes c’est : ils essaient de te toucher et c’est le faible qui fait ça. Nous, on a déjà gagné. Aujourd’hui regarde : toi tu es Noir, tu fais ton interview, tu penses que les années où on était des esclaves, cela aurait été possible ? Jamais ! » a conclu Paul Pogba

Source Twitter