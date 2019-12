Le Ministre Délégué Général à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) est en train d’imprimer ses marques au niveau de Diamniadio. Monsieur Diène Farba, pour le nommer, a lancé, ce jeudi, les travaux de VRD (Voiries-Réseau et Divers) au niveau du Pôle Urbain de Diamniadio. Il s’agit d’un projet porteur de 20,5 Km de voies aménagées, 22 voies en adduction d’eau, la construction de 8 châteaux d’eau de 6.000 M3 cumulés et 3 bassins de stockage d’une capacité de 22.000 M3/ chacun. Pour ce qui est de l’assainissement, du traitement des eaux usées et pluviales, 29, 7 Km de canaux seront érigés sans compter l’électrification des différents sites, mais aussi, de l’installation d’autres postes de redistribution.

Rappelons la cérémonie de lancement de ces travaux a été présidée par le Ministre d’Etat Secrétaire Général de la Présidence de la République, Muhammad Boun Abdallah Dionne. Bonne continuation au très brave serviteur de la République et de Macky !