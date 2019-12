Prix d’Excellence en Leadership Local : Baba Ndiaye, Président du CD de Kaolack, sur le podium !

Le Ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement du Territoire, Oumar Gueye, a présidé, ce jeudi 19 Décembre 2019, la 2ème Edition de la cérémonie officielle de remise du Prix d’Excellence en Leadership Local. Ainsi, le Président du Conseil Départemental de Kaolack a remporté la palme ce, pour une 2ème(deuxième) fois. Baba Ndiaye, puis que c’est de lui qu’il s’agit, a raflé le Prix d’Excellence en Leadership Local dans la catégorie Inclusion-Egalité et Equité .M.Ndiaye, depuis son élection à la tête de cette structure départementale, multiplie les initiatives porteuses en faveur des populations de sa localité. Ce qui, aujourd’hui, lui place dans le graal. Ce sésame, à en croire la majorité de ses mandants, est amplement mérité. Par cette distinction, il envoie une belle fessée à ses détracteurs. Comme pour dire, le Président du Conseil de Surveillance de l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices Publics du Sénégal (ACBEP) est en train de traduire en actes concrets la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Les jaloux vont maigrir !

Disons que le Prix de l’Excellence en leadership local célèbre l’excellence au sein des Collectivités Territoriales et a pour but d’encourager la transparence et les bonnes pratiques de gouvernance.