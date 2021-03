Politique monétaire : Un économiste rectifie Abdou Mbow

In-texto l’intégralité de sa réponse :

Dire que « le Président de la République, Macky Sall, a, lui même, personnellement une politique monétaire qu’il mène dans son pays avec son gouvernement », c’est vraiment le summum.

Le Sénégal appartient plutôt à une union monétaire. Par conséquent, toute manipulation des instruments de la politique monétaire (via les taux d’intérêt, réserves obligatoires, la masse monétaire…) passe par une décision des instances (comité politique monétaire, la banque centrale…).

Le dispositif actuel de gestion de la monnaie et du crédit des pays de l’UEMOA s’appuie sur des mécanismes de marché et des instruments indirects de régulation de la liquidité, notamment les taux d’intérêt et le système des réserves obligatoires.