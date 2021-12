Port du coupe-coupe : Les éleveurs de Mbacké disent non au Gouverneur

A la suite d’un problème ayant opposé les éleveurs et les agriculteurs du département de Mbacké, le gouverneur de la région de Diourbel s’est fendu d’une déclaration interdisant aux bergers de moins de 18 ans de détenir par dévers eux un coupe-coupe.

La décision avait été prise par l’autorité à la suite d’une rencontre avec les agriculteurs. La réponse n’a pas tardé et est restée catégorique. En terme clair, les bergers désapprouvent la décision qu’ils jugent partisane et unilatérale. Ainsi, le collectif des Éleveurs du département de Mbacké par la voix de Aliou Sow, dit non au gouverneur de la région de Diourbel suite à sa déclaration….

« Nous restons dans notre position. Nous sommes pour la paix et la cohésion entre cultivateurs et éleveurs. Nous condamnons fermement les violences qui on y lieu. Ce n’est pas demain qu’on va faire marche arrière », dit-il.

Une position radicale qui a poussé l’autorité à revoir sa stratégie. En effet, Monsieur Gorgui Mbaye a rencontré le collectif des éleveurs du département de Mbacké afin d’arrondir les angles. A la suite, il est revenu sur sa décision après avoir entendu le plaidoyer des bergers qui ont aussi pris l’engagement de bien garder leur troupeaux.

D’ailleurs, une rencontre tripartite sera convoquée dans les prochaines jours pour mieux arrondir les angles entre agriculteurs et éleveurs .

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn