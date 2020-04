Port du masque : éviter le virus et la buée sur ses lunettes

Le port obligatoire du masque dans les lieux publics se profile dans l’Hexagone. Problème : si cette protection est nécessaire pour réduire la propagation du Covid-19, elle peut embuer les verres des porteurs de lunettes et réduire considérablement leur visibilité. Découvrez nos 3 astuces pour éviter ce désagrément.

Pour éviter la buée sur les lunettes, il faut bien ajuster son masque

Porter une protection correctement positionnée permet de ne pas embuer ses lunettes. Si le masque adhère à la peau et est bien ajusté, cela va empêcher l’air chaud de s’échapper, remonter et arriver sur les verres. Il faut donc que le masque soit flexible pour le plaquer correctement sur les courbes du nez. Si le masque est réalisé à la maison, il est possible d’utiliser un morceau de cuivre ou du fil de fer.

Astuce : utiliser un mouchoir pour éviter la buée sur les lunettes

Habituellement, le mouchoir en papier est utilisé pour nettoyer les verres. Dans l’article publié dans la revue médicale Annals of the Royal College of Surgeons of England, il est employé autrement. Il est conseillé de se munir d’un mouchoir, de le plier à l’horizontale et de le placer entre le visage et le haut du masque. Le mouchoir va permettre d’absorber l’humidité expirée et les lunettes seront intactes.

Autre solution : nettoyer ses lunettes avec du savon

Le lavage des lunettes à l’eau savonneuse est une astuce qui fonctionne pendant une courte durée. Pour ce faire, il suffit d’appliquer du savon liquide sur les verres et puis de l’étaler avec un tissu microfibre. Il convient ensuite de les laisser sécher à l’air libre. Le savon va créer une fine pellicule qui va empêcher la buée de se former sur les lunettes.

Vaporiser un spray anti-buée sur les verres

Résultat assuré avec un spray ou un gel anti-buée. Ces produits empêchent la buée de se former sur les lunettes. Il suffit de l’appliquer sur chacun des verres et de les nettoyer avec un tissu microfibre.