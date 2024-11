Pour être riche…il tu.e sa mère, sa grand-mère, sa sœur et sa nièce

Il t.ue sa mère et 3 membres de sa famille pour des rituels d’argent

Un jeune homme identifié comme Anaegbuachara a avoué avoir t.ué sa mère, sa grand-mère, sa sœur et sa nièce à des fins rituelles d’argent dans le village d’Amaeze, dans l’État d’Enugu au Nigeria.

Le suspect, qui a avoué son cr.ime le mardi 26 novembre 2024, a déclaré avoir t.ué les victimes avec de la nourriture empoisonnée. Selon les rapports, les victimes avaient partagé un repas la nuit précédente avant d’aller se coucher. La maman de l’homme, identifiée comme Mama Chijioke Amaeze, avait amené sa génitrice malade chez elle et s’occupait d’elle avant l’incident.

Lors de l’interrogatoire de la police, le suspect a avoué avoir commis le cr.ime selon les instructions d’un marabout. Il a affirmé que son ami, simplement identifié comme « Morroco », l’avait mis en contact avec ledit marabout, qui avait préparé le poison pour lui. Selon le suspect, le marabout lui a demandé de sacrifier sa maman en échange de richesses. Cependant, sa sœur et ses deux enfants ont rendu visite à leur mère et ont également mangé la nourriture empoisonnée.

« Il a reçu l’ordre d’empoisonner et de t.uer uniquement sa mère, et le même jour, il a reçu l’ordre d’accomplir l’acte diabolique. La grand-mère, la sœur et les deux enfants de sa sœur sont venus lui rendre visite et ils ont tous mangé ensemble la nourriture qu’il a empoisonnée, c’est ainsi qu’ils sont tous morts », a écrit un voisin du nom de Chijinkem Ugwuanyi.

« Le seul survivant parmi eux est un enfant d’environ 9 ans, et il a été emmené à l’hôpital, mais depuis lors, il est mentalement instable. Il a avoué le crime mardi et a demandé pardon. »

Source AM