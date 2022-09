Pour se venger de sa mère, elle couche avec son beau-père

Une femme sud-africaine, appelée Paballo Maseko, a déclaré avoir eu une liaison avec son beau-père pour blesser délibérément sa mère.

Maseko, qui a admis avoir eu une relation s3xuelle avec le mari de sa mère, qui est également son pasteur, a déclaré que sa mère l’avait chassée de sa maison après avoir appris l’affaire. Elle a fait cette révélation sur Twitter tout en révélant pourquoi elle a cessé d’aller à l’église.

Maseko a affirmé que, contrairement à ses frères, elle n’a jamais reçu le même niveau d’attention ou d’amour venant de sa mère. Selon elle, à cause de la négligence de sa mère, elle a été forcée d’avoir une relation intime avec son beau-père. Elle a affirmé que sa mère avait eu vent de la liaison après que ses frères et sœurs l’aient découverte et l’ont dénoncée à l’église.

Elle dit qu’elle est maintenant une petite amie au foyer parce qu’elle ne peut pas trouver un emploi décent en raison de ses qualifications scolaires insuffisantes. Elle a ajouté qu’elle ne regrette pas d’avoir blessé sa mère en couchant avec son mari.

Racontant l’incident dans une série de posts Twitter, elle a écrit :

“J’ai couché avec le pasteur qui se trouve être mon beau-père. Mes demi-frères et sœurs l’ont découvert et m’ont exposé à la Ligue des jeunes de notre église et tout le monde l’a découvert. Ma mère m’a mise à la porte, maintenant je vis avec mon petit ami. Je ne suis plus jamais retournée à l’église…

Ma mère ne m’a jamais aimée. Elle se souciait de tout le monde sauf de moi. Elle achetait les vêtements de mes frères et sœurs et pas moi… pas même un paquet de serviettes hygiéniques. La chienne me détestait. J’ai donc profité des problèmes conjugaux et s3xuels d’elle et de mon beau-père pour obtenir tout ce que je veux. Mon beau-père n’était qu’un pasteur et ma mère travaillait dans un magasin. Alors, quand elle était au travail, je nettoyais la maison en jupes courtes et en hauts courts. Il a mis du temps à céder mais il a fini par le faire.

Je pouvais sentir que mon action était mauvaise, mais c'était bien d'avoir tort. Il me donnait de l'argent pour des vêtements. M'a achetée un Samsung. Mes ongles. Payé pour les voyages scolaires et des baskets. Je lui donnais parfois des coups le matin parce que j'étais tellement reconnaissante. Ma seule erreur a été de partager tout cela avec mon ex-amie de l'église. Elle l'a dit à quelqu'un et tout le monde l'a su. C'était tout un sujet. Mon beau-père a failli être renvoyé. Maman était gênée. Il l'a nié et m'a accusée d'avoir des démons. Ensuite, j'ai été bannie de l'Église pour avoir apporté la honte. Ma mère m'a chassée…"