Pour Zidane…Benzema doit être en équipe de France

Alors que Karim Benzema est encore en grande forme cette saison, Zinédine Zidane a été interrogé sur la mise à l’écart de son attaquant en équipe de France.

La trentaine passée, Karim Benzema joue son meilleur football. L’attaquant du Real Madrid, privé de Cristiano Ronaldo depuis plus d’un an, reste sur une saison 2018-2019 à 30 buts et est entré un peu plus dans l’histoire du Real Madrid cette semaine. Après son doublé contre Galatasaray (6-0), mercredi soir, il en est à 50 buts en Ligue des champions avec les Merengues et dépasse ainsi la légende Alfredo Di Stéfano. Il en est déjà à 9 réalisations en 14 matches cette saison.

© Reuters

Zinédine Zidane a été questionné sur l’absence de Karim Benzema en équipe de France. « Je sais qu’il est très attaché à la sélection, il l’a toujours été, il a toujours voulu jouer pour la sélection. Après, ce qu’il se passe en interne, je ne sais pas. Si tu me poses la question, moi, Zinédine Zidane, je te réponds que, footballistiquement, c’est tout simplement le meilleur. Donc, oui, il a sa place en équipe de France, c’est sûr et certain. Après, le reste, on ne contrôle pas », a-t-il lancé, vendredi en conférence de presse.

Le coach madrilène fait mine de ne pas connaître les raisons de la mise à l’écart de son fidèle avant-centre. « KB9 » n’entre plus dans les plans de Didier Deschamps depuis octobre 2015 en raison de son implication dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Visiblement, « Zizou » n’a pas d’autres explications de la part de « La Dèche », son ancien coéquipier en club et en sélection française, avec qui il a évidemment gagné la Coupe du monde 98.