Pourquoi Aly Ngouille Ndiaye s’intéresse à la politique de Mbacké ?

En politique, tout acte posé est sujette à des interrogations et des interprétations. Après la visite dite de courtoisie que le Maire de Linguère a effectué auprès du Mouvement And Taxawu Mbacké remercie toute la population de Mbacké, pour discuter largement des problèmes de Mbacké, des voix se sont levées pour s’interroger sur les véritables motivations de Aly Ngouille Ndiaye. En effet, le découpage politique voudrait que chaque responsable politique s’occupe de sa zone géographique et des problèmes spécifiques pour essayer d’apporter des solutions idoines. Un responsable politique de l’Apr sous le couvert de l’anonymat déclare ne pas comprendre pourquoi Aly Ngouille Ndiaye s’immisce dans la politique de Mbacké. Selon lui, il était plus élégant de s’approcher des vrais responsables du parti et des alliés de la mouvance présidentielle que de rencontrer des mouvements politiques spontanés qui ont d’autres soucis et d’ambition non dévoilés.