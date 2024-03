Pr Abdou Rahmane Thiam : « Le report de la présidentielle a installé une situation inédite »

L’ambivalence du dialogue après-report de la présidentielle du 25 février 2024 : de la volonté à l’effet limité d’un format.

Il y a 46 ans, plus précisément le 16 mars 1978 à 21h39, le pétrolier battant pavillon libérien et nommé Amoco Cadiz faisait naufrage au large du Finistère (Bretagne) en France. A destination de Rotterdam, le supertanker américain se brisera après sur les roches de Portsall, dans la commune de Ploudalmézeau, chargé de 230 000 tonnes de pétrole brut. Diriger le monstre de 334 mètres de long pendant la nuit dans une mer très agitée par un vent de force de rafale, devient une tâche impossible. Hélas, l’Amoco Cadiz dérive vers la côte, malgré les manœuvres du commandant désespéré qui décida de couper les moteurs pour demander du secours. Il perdra plusieurs heures à négocier en vain son sauvetage.

Le mandat du président de la République sortant reste incontestable jusqu’au 2 avril 2024. Il s’agit juste ici de montrer que l’usage de la métaphore permette de saisir, sous l’angle d’une sociologie compréhensive, certains développements relatifs à des faits ou phénomènes sociopolitiques.

Sous ce rapport, il est admis de soutenir la grandeur de la nation sénégalaise bâtie par les pères fondateurs de notre État-nation. Certes, le Sénégal est un pays de dialogue. Mais cette recherche du compromis obéit toujours à certains critères : objet de l’échange, le choix des acteurs, le contexte et la finalité ou l’objectif visé.

Le report de l’élection présidentielle du 25 février 2024, à quelques heures du démarrage de la campagne électorale, a installé une situation inédite au Sénégal. Pourtant la plus haute juridiction du pays, le Conseil constitutionnel, avait déjà proclamé la liste définitive des candidats devant participer à l’élection présidentielle. Le Sénégal a opté pour un mode de sélection des candidatures à l’élection présidentielle à travers un système de filtre : le parrainage citoyen et celui des élus (parlementaires) et des présidents d’Exécutifs territoriaux (Maires et présidents de Conseil départemental).

Dans un pays où l’on note la multiplicité des partis politiques, le parrainage permet de rationaliser les candidatures en écartant celles fantaisistes. Cette approche élitiste dans la sélection des candidats a certes connu des critiques, mais elle participe de la légitimation des candidats validés par le Conseil constitutionnel.

Si les décisions de notre plus haute juridiction ne peuvent faire l’objet de recours et s’imposent aux pouvoirs publics et autorités administratives (article 92 Constitution), des conclusions d’un dialogue sans les candidats validés peuvent-elles avoir une primauté sur une décision ayant valeur de règle erga omnes, confortée par la force de l’autorité de la chose jugée, suite à sa saisine par des parlementaires ?

Répondre cette interrogation suppose de structurer notre réflexion autour de deux axes. Dans un premier temps, l’accent sera mis sur les logiques implicites du dialogue de Diamniadio au regard de la décision du Conseil constitutionnel (I). Dans un deuxième mouvement, il sera question de mettre en relief l’option de la stratégie de l’absurde (II).

I. Les logiques implicites du dialogue de Diamniadio

La compréhension des processus politiques réside dans les facteurs qui sous-tendent leur dynamique. Microcosme dans le grand macrocosme social selon l’ancien Premier ministre français Raymond Barre, le champ politique est un espace concurrentiel régi par des règles. Partant, il se structure autour d’une opposition de forces en vue d’accéder à des positions de pouvoir. De ce point de vue, la représentation politique se construit à travers des logiques politiques officielles mais aussi inavouées ou implicites.

La décision du Conseil constitutionnel annulant le décret abrogeant celui qui a convoqué le collège électoral le 25 février 2024 et invitant le président de la République à organiser l’élection présidentielle dans les meilleurs délais, a généré une controverse dans l’opinion publique. Elle a créé une communauté d’opinions au sens habermassien du terme avec des interprétations divergentes de la décision du juge constitutionnel. Au-delà de toutes les positions affirmées sur la question, l’image de la démocratie sénégalaise en a pris un sacré coup. La clause d’éternité des mandats constitue une plage de convergence des opinions sur la fin du mandat du président sortant le 2 avril 2024. En prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel et de sa volonté de la respecter, le président de la République pouvait bel et bien prendre un nouveau décret convoquant le collège électoral le même jour où le lendemain. Mais il a choisi d’inventer une technologie politique consistant à déplacer l’initiative de la prise de décision, en convoquant un dialogue politique à Diamniadio. A l’analyse, cette initiative sème la déjà la confusion et crée la division de la classe politique. Effectivement, émergent dans l’espace public des novelangues : « candidats spoliés », « candidats recalés », « candidats validés ». Le but recherché ici est de casser toute dynamique unitaire de l’opposition dans un contexte politique où l’hypothèse de changement peut être affirmée au regard du terrain et des aspirations des Sénégalais. En quoi des candidats recalés par un système de filtre que nous avons choisi et d’autres fantaisistes, puissent-ils réintégrer une liste proclamée par la plus haute juridiction du pays ? Au nom de quoi un candidat recalé sur des bases objectives peut-il se prévaloir en bombant le torse « sans moi, il n’y aura pas d’élection au Sénégal! » Un seul individu doit-il prendre en otage tout un pays pour des intérêts crypto-personnels, parce que sa candidature a été invalidée par la plus haute juridiction du pays ? Dans ce cadre, il est important de rappeler que les décisions du Conseil constitutionnel ne peuvent faire l’objet de recours et s’imposent aux pouvoirs publics et autorités administratives. Par conséquent, le juge constitutionnel ne saurait renier sa posture, c’est-à-dire dire déjà le droit pour après accepter cette proposition issue du dialogue de Diamniadio. Ce dernier pose d’ailleurs un problème de légitimité, en raison de l’absence de 17 candidats sur les 19 validés par le Conseil constitutionnel. Pourquoi attendre le 4 Mars 2024 pour réceptionner les conclusions d’un dialogue qui n’était pas si opportun vu que ce que le Conseil constitutionnel a demandé, ne soit pas aussi compliqué. Par ailleurs, la stratégie du dilatoire adoptée par le pouvoir s’inscrit dans la temporalité des prises de décisions comme mode opératoire de création des incertitudes. Or tel ne doit être le cas dans la mesure où toute hypothèse d’interprétation des articles 31 et 36 al. 2 reste dévoyée, compte tenu du contexte et au regard de la clause d’éternité des mandats.

Cette situation met en relief, du point de vue de l’analyse politique, des interrogations sur plusieurs scénarii dont un nous intéresse.

II. L’hypothèse de la stratégie absurde

Dans son ouvrage au titre intitulé « Les stratégies absurdes. Comment faire pire en croyant faire mieux », Maya Beauvallet aborde la question de la fabrique d’une stratégie absurde. En s’appuyant sur des études et des enquêtes précises, l’auteur répond à cette interrogation et remet en question la « doxa managériale » actuelle, reposant sur un fétichisme des indicateurs. En clair, Maya Beauvallet présente les ratés du pilotage de la performance et de ses indicateurs. Il ne s’agit pas ici d’une condamnation des indicateurs mais plutôt d’une mise en perspective des errements pouvant résulter de ces outils managériaux. Il est plutôt ici question de comprendre comment les indicateurs peuvent amener à faire pire que la situation initiale. En d’autres termes, le florilège de stratégies initialement prévu pour mieux faire, aboutit au résultat inverse.

Faire l’analogie entre la stratégie organisationnelle ou managériale et la dynamique du champ politique actuellement, peut aider à comprendre les logiques sous-jacentes du processu politique. En voulant organiser selon ses déclarations des élections inclusives et pacifier l’espace public, le président de la République initie une batterie de mesures : création d’un dialogue politique, invitation de tous les candidats de l’élection présidentielle de 2024, les Partis politiques et syndicats, la société civile, le patronat et les autorités religieuses et coutumières. La mise en scène de l’événement dans sa solennité a pour dessein de capter l’opinion publique nationale et surtout internationale. Il s’agit de la quête d’une légitimation de son format de dialogue. Puisque que l’objet de la rencontre est la proposition d’une nouvelle date pour l’élection présidentielle, il s’agit d’une stratégie divisant la classe politique, sachant que tous les acteurs concernés ne partagent pas la même position sur la question.

A partir du moment où nous avons choisi un système de filtre pour rationaliser les candidatures à l’élection présidentielle, il faudrait accepter le fait que l’inclusivité présente une portée limitative. Ainsi, vouloir reporter l’élection présidentielle au 2 juin 2024, crée un résultat inverse et ouvre un scénario auquel on ne s’attendait pas de ces initiatives posées. La réconciliation nationale et la loi d’amnistie envisagées risquent de se plomber, en raison de la radicalisation du discours de la partie significative de l’opposition qui met en exergue le caractère clivant des points de vue sur la situation devenue plus complexe. En effet, c’est aussi un secret de Polichinelle que de dire que « les stratégies actuellement mises en œuvre nous éloignent davantage d’un éventuel consensus au regard de la feuille de route du président de la République et de sa majorité parlementaire », malgré certaines prises de position objectives, voire courageuses au sein de Benno Bokk Yakaar dont celle du PIT (Parti de l’indépendance et du Travail). Nous ne devrions pas remettre en cause le Pacte politique de 1973 qui veut que l’élection présidentielle au Sénégal soit organisée le dernier dimanche du mois de février.

En substance, il semble ici pertinent de paraphraser Saint Exupéry qui disait « nous n’avons pas hérité la terre de nos parents, nous empruntons à nos enfants » pour estimer que « nous n’avons pas hérité la stabilité politique des pères fondateurs du Sénégal indépendant, nous l’ empruntons aux générations futures ».

Professeur Abdou Rahmane THIAM

Coordonnateur du Cercle des Universitaires de Taxawu Senegal