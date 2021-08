Pr Kitane : « Alliance, marché de dupes et travestissement à Ndoumbélane »

Il était une fois, le roi illégitime de Ndoumbélane, Boa abusait tellement de son pourvoir que la vie dans la jungle était devenue précaire. Pour remplir son énorme panse, il n’y allait plus par quatre chemins : il n’y avait qu’un seul étang dans le pays. Il mit son trône au fond de longtemps et attendait le moindre faux pas de ses proies pour les avaler sans aucun remords ni pitié. Un roi dont le règne consiste à se remplir la panse n’a pas de moralité quand il s’agit d’ingurgiter. « Seexluwul dara »

Quatre rescapés parmi ses potentielles proies trainent un handicap commun : une mobilité difficile et davantage ralentie par le désir aveugle de se venger. Paniquées, les trois bêtes décidèrent de s’allier pour ne pas périr si précocement et si férocement. Mais derrière leur ligue il y avait une sourde volonté de chacune de se venger de l’autre. Quatre bêtes coalisées, mais qui sont chacune une proie pour l’autre et toutes les trois pour le Boa-roi, incertain, inutile et paresseux, mais d’une férocité extrême.

La luciole, le serpent, le margouillat et le vieux chat affamé.

Chacune de ces fauves savaient qu’elle pouvait utiliser les autres comme monnaie d’échange ou comme moyen de pression sur le paresseux Boa-roi. Tout est calcul, jeu d’échecs : chacune guettait le moment opportun soit pour se repaître de l’une des alliées, soit pour l’offrir en victime expiatoire au gourmand et perfide Boa-roi.

Le vieux chat, en attirant la luciole vers lui l’a déjà compromise et installée dans l’univers sulfureux du wax-waxeet. La luciole ne pourra désormais plus se prévaloir d’une quelconque constance ou virginité politique. Peut-être même que l’argent qui va financer la campagne d’assaut contre le Boa-roi sera d’origine illicite ou lugubre. Le serpent quant à lui est extrêmement insaisissable : il mue de façon imprévisible et est capable à deux pas de l’assaut de la rivière porter une estocade venimeuse au margouillat et aux trois autres prétendants du trône de Boa-roi. Margouillat aussi nourrissait la pulsion irrésistible de manger la luciole en l’apprivoisant.

Sous le soleil implacable de Ndoumbélane toutes les intrigues sont permises, pourvu qu’on ait des thurifères pour transformer les « pierre en pain ». Ndoumbélane politique est dans un bal masqué en plein air tous les soirs. Mais nos fauves avaient oublié une donne : la pluie pouvait tomber à l’improviste et le ciel s’éclaircir sans avertir. Que la laideur soit !

Pour la suite, lisons Baudelaire

Voici le soir charmant, ami du criminel ;

II vient comme un complice, à pas de loup ; le ciel

Se ferme lentement comme une grande alcôve,

Et l’homme impatient se change en bête fauve.

(…)

Cependant des démons malsains dans l’atmosphère

S’éveillent lourdement, comme des gens d’affaire,

Et cognent en volant les volets et l’auvent.

À travers les lueurs que tourmente le vent

La Prostitution s’allume dans les rues ;

Comme une fourmilière elle ouvre ses issues (…)

Les tables d’hôte, dont le jeu fait les délices,

S’emplissent de catins et d’escrocs, leurs complices,

Et les voleurs, qui n’ont ni trêve ni merci,

Vont bientôt commencer leur travail, eux aussi,

Et forcer doucement les portes et les caisses

Pour vivre quelques jours et vêtir leurs maîtresses.

Baudelaire

Elie Charles Moreau, Sakura Jean Diagne Syr.excusez-nous les mutilations faites au poème de Baudelaire

Le Casse-pieds de Ndoumbélane

Alassane Kitane