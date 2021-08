Un rappeur placé sous contrôle judiciaire pour un son sur les « Tarikhas »

Après un retour de parquet hier lundi, le rappeur Souleymane Ndiaye alias « Julio l’absolu » a de nouveau fait face au juge. Il a été inculpé par le juge du septième cabinet pour « provocation à des actes d’intolérance religieuse ». Mais, il a été placé sous contrôle judiciaire.

Après son interpellation, il a confié aux enquêteurs de la Direction des investigations criminelles (Dic) que le but de sa chanson, qui date de plusieurs mois, était de prôner l’unité des confréries au Sénégal. Et qu’il n’a jamais été dans ses intentions de leur nuire. Souleymane Ndiaye de poursuivre que des gens malintentionnés se sont livrés à des coupures et montages pour le mettre en mal avec les confréries. Et depuis lors, il reçoit des menaces de mort.