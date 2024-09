Pr Kitane : « Le populisme est…l’ennemi de la république »

Populisme et fascisme des temps modernes : sang, mensonges, diffamation et argent

Un peuple qui regarde des vidéos YouTube véhiculant ou exprimant la névrose d’un individu peut se comprendre. Le peuple a toujours un côté névrotique en ceci que certaines de ses pulsions inconscientes se heurtent aux barrières de ses propres normes morales. Et comme pour les individus, quand la censure et le refoulement sont trop puissants, l’effort de les effacer ou de les contourner est proportionnel. L’individu est obligé de leur trouver un purgatoire ou un exutoire : les réseaux sociaux sont devenus cet exutoire. Les populistes, apprentis fascistes, de notre pays ont exploité ce gisement d’insanités pour en faire leur patrimoine politique.

La nature des fascistes est de toujours changer d’adversaires, et quand ils n’en trouvent pas ils l’imaginent. Voilà pourquoi la marque du fasciste est d’être toujours belliqueux et sectaire. Sans belligérance ni sectarisme, le fasciste perd sa raison d’être. En plus de vivre constamment dans la fabulation, le fasciste est obligé d’alimenter son désir enfantin de se hisser au-dessus de l’humanité par la violence et la peur. L’univers fasciste est fait de peurs, de mensonges, de dénigrements, de sang versé, de quête passionnée d’argent, de célébrité et de mythe. Le fasciste n’est cependant pas gêné par l’absurde et la contradiction : son univers est une fantaisie imposée au réel.

La raison a ses exigences et ses limites, le fascisme n’a pas de limite, il n’exige ni cohérence ni effort discursif. C’est ce qui fait que le discours fasciste manque cruellement de cohérence : la maladie du fascisme, c’est la constance dans l’inconstance. Inutile de rappeler au fasciste ce qu’il a dit la veille : pour lui vérité et mensonge ne sont pas opposés, car seule la réussite compte. Réussir par le mensonge ne gêne nullement le fasciste, car pour lui, le réel est moins important que le monde de sa fantaisie. Tout populiste est un pervers narcissique, il manipule ses foules de même que ses adversaires en leur faisant porter le remords d’une culpabilité qui n’existe pas. Il n’a jamais tort, il projette soi Moi déstructuré et faible sur les autres : c’est de cette façon qu’il construit son pouvoir.

La culture fasciste fait de la mémoire des hommes son champ fertile : il n’est jamais aussi épanoui que lorsqu’il convainc les foules de répéter des formules creuses, de relayer des images ambigües pour empêcher la réflexion sereine. C’est dans la confusion et le chaos que le fasciste réussit, c’est pourquoi, il a pour première cible les piliers et soupapes de protection de la société : il désigne à la foule les élites ou Autrui comme obstacles au progrès de la masse. Le fasciste, l’autre nom du populiste alimente l’affrontement entre le peuple et les élites (comme le dit Éric Le Boucher), c’est pourquoi sa fin est toujours tragique.

Où est le système ? C’est quoi le système ? Qui est le système ? Quand des populistes arrivent en politique, la première chose qu’ils font pour abrutir les masses, c’est de leur trouver des ennemis. Et comme il n’y a pas de vrais ennemis tant qu’on n’a pas une idole à leur opposer, on fait du chef des populistes une idole. La troisième étape est encore plus pernicieuse : les populistes mettent dans la bouche des jeunes au cerveau encore fragile des mots grandiloquents et des formules chatoyantes pour remplacer l’exigence cognitive qui, en principe, devrait donner droit à la parole, le droit de participer à la délibération sur les affaires publiques. Puis l’étape qui suit consiste à éradiquer, dans la mesure du possible, toute forme de hiérarchie : les élites sont corrompues, coupables de la misère du peuple et du délabrement intellectuel du pays alors qu’en réalité, c’est eux-mêmes qui sont les causes ou les accélérateurs de cette décadence intellectuelle et morale.

Les insultes, la culture du chantage informatique, la vendetta médiatique à laquelle s’adonnent certains journalistes, la violence physique comme épouvantail politique qu’on nous imposées ne sont pas fortuites. Ce sont des stratégies élaborées, synchronisées pour tétanisées les personnes fragiles et créer un harem de moutons de panurge vers lequel vont commencer à converger les élites sans caractère. Si malgré ses crimes, ses facéties discursives et ses mensonges délirants, le Mensonge a accédé au pouvoir dans ce pays, c’est à cause d’une démission forcée des élites.

Le stade suprême du populisme est l’instillation de la haine et de son corollaire, la peur, dans les esprits. Les populistes déprécient le mérite et font de l’insulte ou de l’insolence la nouvelle norme du courage. Le populisme est à la fois l’ennemi de la république et la gangrène de la démocratie. Est populiste celui qui exploite la misère du peuple pour conquérir le pouvoir sans au préalable donner une possibilité de réfuter ce qu’il dit. Le populisme est la maladie de toutes les démocraties. Si une démocratie pouvait se vider de ses populistes, elle deviendrait une république de vertueux.

©Alassane K. KITANE

« Nos vues les plus hautes doivent forcément paraître des folies, parfois même des crimes, quand, de façon illicite, elles parviennent aux oreilles de ceux qui n’y sont ni destinés, ni prédestinés ». Nietzsche PBM