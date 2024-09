Adieu Grand Sega le magnifique (Par Mbaye Jacques Diop)

ADIEU GRAND SEGA LE MAGNIFIQUE !

Il y avait du Garrincha dans ce footballeur technique dont les moindres actions respiraient l’intelligence faite footballeur.

Il faisait partie des joueurs les plus rapides, il possédait une technique plus élaborée. Un sens de la dernière passe décisive et plus prononcé. Footballeur racé , il présente un palmarès très enviable mais n’a pas véritablement exploité toutes ses possibilités.

Élégant Grand, Séga Sakho le fut incontestablement sur un terrain de football et en dehors. Son rayonnement sur le terrain , sa présence dans la vie de tous les jours, la majesté qui se dégageait de la moindre de ses actions et du moindre de ses actes en ont fait un joueur à part, adulé et respecté à la fois dans le football.

En fait, sur un terrain de football et pendant 90 minutes d’une partie, il était partout à la fois avec efficacité, énergie et comique aussi. Il était capable de chambrer des adversaires, puis dans la minute qui suivait , de se trouver à la conclusion d’une offensive magnifiquement élaborée. Cet artiste à la souplesse féline se montrait toujours d’une extrême incorrection dans le jeu tactique et d’une extraordinaire intelligence dés lors qu’il s’agissait de porter le danger dans le camp adverse.

Omniprésent, il l’était certes, mais toujours avec bonheur , irradiant d’un esprit comique naturel conforté par un organe vocale qu’il était difficile d’ignorer!

Autoritaire, Saliou dit Séga Sakho de son vrai nom? Ô combien ! Il ne faisait pas bon lui résister…

Séga Sakho à brillé d’un éclat incomparable dans tous les clubs où il a évolués, notamment à l’Union sportive goréenne, à la Linguére de Saint-Louis, à la Jeanne d’Arc de Dakar, au Walidane de Banjul et à l’Asc les Jaraaf de Dakar son club de cœur après quelques piges en France. Des clubs qu’il à totalement façonnés, il ne put en être de même en équipe nationale.

Si Séga Sakho a toujours pu instaurer une telle emprise sur un club ou sur une compétition, c’est que son talent, sa personnalité et esprit comique ont pu se forger au cours d’une première partie d’existence placée sous le signe de l’aventure.

Extrêmement populaire il fut bien vite surnommé Garrincha, ce qui en dit long sur l’admiration et l’affection qu’on pouvait lui porter. Il était aussi le roi du dribble, d’où ce surnom de Manuel Francisco Dos Santos dit Garrincha, ce feu-follet brésilien partenaire du roi Pélé. Il était un artiste du ballon rond et Dieu sait si le football sénégalais avec les derbys Jaraaf -Jeanne d’Arc ou Jaraaf-Gorée ont connu une certaine popularité propre à déchaîner les passions aussi rapidement qu’ils ont été installés sur leur piédestal !

À la fois artiste et inspiré et combattant impitoyable, ayant survécu et prospèré dans la jungle du football sénégalais, il a tracé le sillon d’un grand aventurier conquérant.

Aujourd’hui les férus du football reconnaissants ne sont pas prêts d’oublier les joies procurées par Séga Sakho, ce magicien, ce funambule. Ils ne peuvent s’empêcher d’avoir une pensée émue envers lui.

Toutes nos condoléances à ses amis de la Rue 59 Gueule Tapée « Wa Bang-Ba », notamment Mbaye Mbengue Diop, Idrissa Gueye, Maguette Traoré, Mbaye Mbengue SGBS, Amadou Diallo, ses anciens coéquipiers Alioune Ndiaye « Cheval fou » Alioune Sarr, Ibrahima Bâ « Eusobio » Cheikh Seck Amadou Diop « Boy Bandit », Léopold Diop sans compter ses grands amis de toujours Douma Seye et Bathie Diop transitaire .

Malgré ta maladie qui t’a cloué plusieurs fois tu as toujours résisté pour revenir très fort mais la vie est faite de rencontres et de séparations et il fallait qu’on se quitte un jour et tu à nous à fausse compagnie au cours de cette nuit du dimanche à dimanche.

Dors bien grand frère, tu as accompli ta mission sur terre. Que Seydina Mohamed (PSL) soit ton éternel compagnon au Paradis.

Ton jeune frère

Mbaye Jacques DIop