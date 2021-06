Pré-Boukout de Balingore : Abdoulaye Badji soutient le comité du bois sacré

Moussa Badji, Président du comité du bois sacré de Balingore a reçu ce Vendredi une somme globale de cinq cent mille francs (500 000) des mains du Maire de la localité. Il s’agit de 300 000 F CFA donnés par le ministre conseiller du Président de la République Abdoulaye Badji et 200 000 F CFA qui constituent l’appui du maire Abdoulaye Sané.

Ceci pour aider le comité à mieux organiser la cérémonie du pré-boukout appelée « égolobey » prévue ce Samedi 5 Juin 2021. C’est un rituel incontournable qui précède d’un an le « boukout » proprement dit. Il faut dire que la municipalité de Balingore ne s’est pas limitée à cet appui.

Le maire et son équipe ont déjà injecté plus de deux millions pour l’éclairage public et un million pour renforcer le dispositif au niveau du poste de santé de Balingore.