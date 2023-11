Présidentielle 2024 : Aliou Sall renforce Amadou Ba

La scène politique sénégalaise est sur le point de connaître un événement marquant avec l’annonce d’un rassemblement massif organisé par le mouvement politique Renfort avec son coordinateur M. Aliou Sall en soutien à la candidature de Mr. Amadou Ba aux élections présidentielles de 2024. L’événement, prévu pour le samedi 11 novembre 2023, est déjà l’objet d’une grande anticipation, selon IGFM.

Les organisateurs ont promis un rassemblement d’envergure nationale, rassemblant des partisans de toutes les régions du pays. Le meeting se tiendra à l’esplanade du Grand Théâtre et débutera dans l’après-midi avec des discours des responsables du mouvement, expliquant le choix porté sur la candidature du PM Amadou Ba pour l’avenir du Sénégal.

Le mouvement Renfort/And Dolel Sunu Rew prévoit également d’inviter des personnalités de renom sur la scène pour le soutien de la candidature du PM Amadou Bâ. Le coordinateur Me Aliou Sall devrait prendre la parole en fin de journée pour exposer la vision et les objectifs du mouvement Renfort en vue de la campagne électorale de 2024. Il va aussi exprimé sa gratitude envers ses partisans et va déclarer qu’il est déterminé à servir le Sénégal de manière efficace et responsable.

L’événement est perçu comme un moment crucial dans la course à la présidence, et il est attendu que des milliers de partisans se rassemblent pour montrer leur soutien à M. Amadou Ba. L’issue des élections présidentielles de 2024 reste incertaine, mais ce rassemblement pourrait bien être un tournant décisif dans cette campagne électorale passionnante. Restez à l’écoute pour plus de détails sur cet événement historique.