Présidentielle 2024 : Ibrahima Sall propose une troisième voie pour réconcilier les sénégalais

C’est à présent acquis. Le président du MODEL a levé le voile sur ses intentions. Ibrahima Sall a officiellement annoncé qu’il est candidat à l’élection présidentielle, dont le premier tour est programmé le 25 février 2024.

« Pour ma part je suis candidat à l´élection présidentielle de 2024. Et je lance un appel pour la mise en place d´une plate-forme, une sorte de troisième voie qui va combattre la déchirure qui gangrène le peuple. Depuis quelques années nous assistons à un Sénégal divisé. Et j´appelle tous les candidats, la société civile, les partis politiques et les citoyens épris de paix à venir me rejoindre pour un Sénégal nouveau uni et prospère », a-t-il déclaré sous des applaudissements nourris par une foule.

Ce grand rassemblement samedi à Darou Mousty n’est qu’une étape d’un vaste programme qu’il va dérouler en guise précampagne. Pour Ibrahima Sall, sa candidature est sollicitée par la jeunesse. Devant près de 10 mille d’entre eux, il a décliné une partie de son programme et sa feuille de route.

« Il faut réconcilier les Sénégalais entre eux parce que notre pays est déchiré, notre pays est fracturé à cause des divergences politiques. Il faut que l´intérêt de la nation soit mise au dessus des intérêts politiques. Je propose une troisièmevoie alternative à ce que nous vivons. Il nous faut une paix et une stabilité dans ce pays. Je prend l´engagement de réconcilier les Sénégalais une fois élu », soutient-il dans un communiqué parvenu à la rédaction.

La jeunesse, l’emploi et l’insertion étaient au menu de son discours.

« Mon objectif premier est de créer le plein emploi pour la jeunesse sénégalaise. Notre pays a beaucoup de ressources. Nous allons les exploiter et les mettre à profit pour fixer les jeunes au terroir. Éradiquer l’émigration clandestine. Si aujourd’hui les jeunes se sont réunis ici par milliers, je pense qu’il garde espoir et compte sur moi pour que je puisse les aider à développer Darou Mousty. Ce village a été créé en 1913 par feu mon grand père Mame Thierno Birahim. Depuis lors, il a bénéficié de peu d´infrastructures. Je m´efforce à aider mon terroir,mais certaines réalisations relèvent du domaine de l´état. C’est pourquoi je suis là pour répondre à la demande de candidature formulée par la jeunesse de Darou Mousty et une fois élu, je vais réaliser des infrastructures pour toutes les cités religieuses comme Darou Mousty… », a promis l’ancien DG de la SICAP

Considéré par les jeunes de Darou comme un sauveur par un discours prononcé par les organisateurs, il prévoit de proposer un programme qui touche toutes les secteurs de développement, mais une priorité est réservée également aux femmes.

« Ma priorité aussi c’est la lutte contre la pauvreté en ma qualité d´économiste. Les femmes doivent être organisées autour de banques d´investissements économiques pour les aider à se développer. Le programme que nous allons proposer à travers notre profession va prendre en compte tous les secteurs qui conduisent au développement et à l´émergence du Sénégal », a-t-il indiqué dans la note.

L’ancien ministre de l’Education et président du MODEL a remis un important lot d’équipements sportifs aux équipes de football finalistes. Ibrahima Sall a aussi offert une coupe et une enveloppe financière après neuf années sans compétition navétanes dans la localité de Darou Mousty et ses environs.