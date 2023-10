Présidentielle 2024 : Jean-Marie François Biagui «étonné» par certaines candidatures

N’est-ce pas une belle chose, qui plus est sérieuse, que de vouloir être président de la République ?

Il faut en tout cas, du moins en principe, vouloir le devenir, d’abord ; pour le déclarer, ensuite. Et comme c’est une chose sérieuse, il faut être sérieux quand on convoque une telle volonté, a fortiori lorsqu’on décide d’en être habité, en permanence cela va sans dire ; et, donc, pas seulement quand on se rase le matin, ni au détour d’une séance de pédicure.

En fait, il faut du temps pour le vouloir, vraiment ; mais encore du temps pour en éprouver une volonté. De sorte que l’on ne saurait vouloir être président de la République comme on éprouve le besoin de faire pipi.

En effet, autant l’envie d’uriner est à la fois irréversible et irrésistible, autant, à l’épreuve du temps ou sous le diktat de la raison ou encore par la force des choses, on peut, après donc l’avoir voulu, cesser de vouloir devenir président de la République. Nul n’est tenu de vouloir être président de la République.

Je suis donc toujours étonné devant ces candidatures à la Présidentielle qui surviennent comme par effraction, tels les coups d’État militaires. Ça n’est pas bon pour la démocratie.

Bien au contraire, celle-ci gagnerait beaucoup avec des « permanents de l’affaire », qui n’aient ni peur ni honte de professer leur désir de devenir président de la République, qui soient en l’occurrence toujours disponibles, car une Présidentielle peut s’avérer nécessaire à tout moment, et surtout qui soient dans la disposition de se « vendre » en tant que tels aux populations tous les jours que Dieu ; en gardant cependant bien à l’esprit cette réalité qui veut qu’il n’y ait ici aucune obligation de retour sur investissement.

Jean-Marie François Biagui