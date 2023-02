Présidentielle 2024 : L’URD remobilise ses troupes

La Direction politique exécutive (DPE) de l’Union pour le renouveau démocratique (URD) s’est réunie le mercredi 01 février 2023 au siège du parti à Bopp, sous la présidence du secrétaire général du parti le camarade Diégane SENE. L’ordre du jour comportait les points suivants :

1-Vie du parti

2-Situation nationale

3-Questions diverses

Abordant le premier point de l’ordre du jour, le camarade Diégane SENE secrétaire général du parti après l’adoption de l’ordre du jour, a souhaité la bienvenue aux camarades Alassane BA, Boubou NIANG et Mbemba DIALLO respectivement secrétaire général adjoint de la fédération départementale de l’URD de Tivavouone ; membre de la conférence nationale des cadres du parti et secrétaire général des jeunesses de l’URD (JRD) de Guédiawaye ; et responsable de la fédération départementale de l’URD de Goudiry. S’arrêtant sur la fédération départementale de Tivavouone qu’elle félicite pour son travail de remobilisation et son souhait de recevoir le secrétaire général dans le cadre d’une tournée, la DPE a validé le nouveau bureau de ladite fédération à la tête duquel figure le camarade Ngary KA de la commune de Pire Gourey, comme secrétaire général en remplacement du camarade Badara BA récemment arraché à notre affection. Elle encourage vivement le bureau nouvellement élu, à poursuivre l’installation de cellules dans les quartiers et communes afin de continuer de renforcer le parti dans ce département.

Abondant dans le même sens, le camarade Daouda BA secrétaire général de l’URD de la fédération départementale de Guédiawaye, après avoir fait le point de ses activités, invite le secrétaire général à venir, à la tête de la DPE, constater le travail abattu par les militants et responsables du parti dans sa commune. Cet élan de remobilisation du parti s’observe dans d’autres départements, comme en atteste le camarade Mbemba DIALLO de Goudiry. Ce dernier a rendu compte des nouvelles conquêtes du parti dans sa base qui ont permis d’enrôler des sympathisants dans le parti, tous venant de Bakel, Kidira et Gathiary, communes frontalières à la Mauritanie. Après un large débat la DPE s’est félicitée de cette remobilisation du parti à la base, perceptible depuis quelque temps, comme en ont rendu compte les différents responsables lors de ses rencontres précédentes.

C’est dans le même esprit que le mouvement national des femmes(MNFR) entend se renforcer ses activités. Abordant la question, madame Maimouna BA membre de la coordination des cadres, après sa propre intervention, et s’exprimant au nom de docteur Fatou GASSAMA présidente de ce mouvement, empêchée, a annoncé un programme d’activités devant mener à une rencontre nationale des militantes représentantes des bases du parti à Dakar.

Pour accompagner toutes ces initiatives, la DPE engage le parti à redynamiser au plus vite les structures d’accompagnement. En conséquence, elle décide avec prise d’effet dès sa prochaine rencontre, c’est-à-dire dans quelques jours

la mise sur pied :

– d’un comité d’initiative composé de membres de la DPE et de personnalités extérieures pour réfléchir sur le plan de restructuration de la coordination des cadres ;

– d’un comité chargé de la relance des activités du mouvement national des sages du parti.

La DPE remercie la fédération départementale de Linguère pour son invitation à l’occasion du gamou annuel de Thiargny qui aura lieu le samedi 11 février 2023. A cet effet, le parti a décidé de dépêcher une représentation, belle manière de se joindre à aux fidèles musulmans dans la prière pour un Sénégal de paix et de justice.

La DPE s’est ensuite penchée sur la situation nationale dominée par les questions des loyers et de l’actualité judiciaire. Elle salue la volonté politique du gouvernement qui consiste à tout mettre en œuvre pour rendre le logement accessible au Sénégal et soulager les ménages. La DPE félicite le président de la République qui, à travers son Premier ministre a saisi le conseil constitutionnel aux fins de faciliter la prise de décisions rapide pour l’application des mesures du conseil interministériel sur la question. Elle rappelle que depuis assez longtemps, les cadres de l’URD y réfléchissent et croient avoir trouvé la solution ou tout au moins une contribution substantielle à cette solution. La DPE mettra ses propositions entre les mains des autorités compétentes en vue d’une solution pérenne.

Au chapitre de l’actualité judiciaire, la DPE milite pour une justice forte, indépendante et équitable. Elle tient au respect des institutions. La justice en est l’une des plus sensibles et mérite, au-delà la des messages convenus, la mobilisation de tous les démocrates pour lui assurer la sérénité qui accompagne ses décisions et sans laquelle son action serait gravement entravée au préjudice, non pas d’un camp, mais de tous.

Fait à Dakar, le 02 février 2023

La DPE.