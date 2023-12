Présidentielle 2024 : Seydina Oumar Touré retire sa candidature

Malgré le retrait de ses fiches de parrainage, l’ex-Capitaine de gendarmerie Seydina Oumar Touré se retire de la course à l’élection présidentielle 2024. Il informe qu’il ne va pas déposer sa candidature au Conseil constitutionnel. Il explique cette situation par une stratégie politique mais aussi pour des questions de valeur.

« Nous vous informons que nous n’avons finalement pas déposer notre dossier de candidature au conseil constitutionnel pour des raisons liées à notre stratégie politique et citoyenne mais aussi et surtout aux valeurs pour lesquelles les sénégalais nous aiment et nous respectent. Nous remercions les Sénégalais qui nous ont parrainé pour leur confiance et tous ceux qui étaient disposés à faire de notre candidature la leur », a-t-il écrit sur sa page facebook officielle.

Le leader de USJ Senegaal Gü Deggü annonce toutefois qu’il reste dans l’opposition sénégalaise. « Dans les prochains jours et mois l’avenir de notre patrie sera mis à rude épreuve. Voilà pourquoi nous restons dans le combat politique aux côtés de la vraie opposition et appelons les Sénégalais à en faire autant en restant mobiliser et vigilant afin de faire respecter la loi et la volonté du peuple Sénégalais », a-t-il terminé.