Présidentielle 2024 : Un excès de prétendants et un déficit de vision

L’élection présidentielle sénégalaise 2024 : Un excès de prétendants et un déficit de vision

En tant qu’électeur sénégalais, il est difficile de ne pas ressentir un mélange d’excitation et d’inquiétude à l’approche de l’élection présidentielle de février 2024. Avec pas moins de 154 prétendants au fauteuil présidentiel, le paysage politique semble saturé de candidats, chacun affirmant être la solution aux défis qui attendent le Sénégal. Cependant, cette pléthore de candidats soulève des questions fondamentales sur la pertinence et la viabilité de leurs candidatures.

Parmi les 154 prétendants à la présidence en lice pour l’élection de février 2024, combien d’entre eux ont véritablement pris le temps de comprendre les nuances, les défis et les aspirations profondes de notre nation ? Combien se sont immergés dans nos communautés, ont écouté nos préoccupations et ont étudié notre histoire ? Il est crucial de se demander si ces candidats ont une connaissance réelle et approfondie de notre pays, au-delà des discours politiques. Choisir un leader pour le Sénégal ne devrait pas être basé sur des promesses creuses, mais sur une compréhension authentique de ce que notre nation représente et des défis auxquels elle est confrontée. Nous, en tant qu’électeurs, devons examiner de près ceux qui prétendent nous représenter et nous assurer qu’ils ont pris le temps de réellement connaître notre pays et son peuple.

Imaginez un portefeuille d’investissements où chaque candidat représentant une option potentielle. Seriez-vous prêt à investir sans la moindre idée de la stratégie ou de la vision de ces gestionnaires pour faire prospérer vos actifs ? Assurément non. L’élection présidentielle ne devrait pas être différente. Les électeurs sénégalais devraient être des investisseurs dans l’avenir de leur pays, et ils méritent d’exiger davantage de leurs candidats.

Tout comme un capitaine doit avoir une carte précise pour naviguer en eaux inconnues, les candidats à la présidence doivent fournir un plan politique chiffré pour guider notre nation vers un avenir prospère. De même, confier la direction d’un pays sans programme politique détaillé, c’est comme confier les clés d’une entreprise à un dirigeant sans vision ni plan pour la faire prospérer. C’est un risque que les électeurs sénégalais ne devraient pas être prêts à prendre.

Le seuil de parrainages nécessaire pour officialiser une candidature sera l’un des premiers défis à relever par ces nombreux postulants. Si cette exigence est cruciale pour éviter un nombre indésirable de candidatures, elle ne saurait constituer le seul filtre. Les électeurs requièrent davantage de garanties quant à la compétence et à la vision des candidats qui franchissent cette étape.

Toutefois, la véritable problématique émerge lorsque l’on constate l’absence quasi-totale de programmes politiques chiffrés. Dans une élection présidentielle, les électeurs sont en droit d’attendre des candidats qu’ils fournissent des plans clairs, des priorités définies, et une stratégie pour aborder les problèmes majeurs auxquels le pays est confronté. C’est la base de toute candidature sérieuse.

L’absence de programmes politiques chiffrés soulève des doutes sérieux quant à la crédibilité des candidats. Comment peut-on sérieusement promettre de créer des milliers d’emplois ou de doubler le PIB du pays sans fournir de détails sur la manière dont ces objectifs seront atteints ? C’est comme si un dirigeant d’entreprise promettait des profits record sans fournir de plan d’affaires. Une telle approche serait inacceptable dans le monde des affaires, alors pourquoi devrait-elle être tolérée en politique ?

Le Sénégal est confronté à des défis significatifs, de la lutte contre la corruption à la création d’emplois en passant par l’amélioration de l’éducation et de la santé. Les électeurs sénégalais devraient exiger des candidats qu’ils présentent des solutions réfléchies, basées sur des données concrètes, plutôt que de se contenter de slogans vides et de promesses creuses.

La question qui se pose est donc la suivante : que signifie cette absence de programmes chiffrés pour l’élection présidentielle sénégalaise de 2024 ? Est-ce un signe de politique superficielle, où les candidats se contentent de plaire à la foule sans réel engagement envers des réformes tangibles ? Ou cela reflète-t-il un manque de leadership, où les candidats n’ont ni la vision ni l’expertise pour élaborer des politiques concrètes ?

En tant qu’électeur sénégalais, il est temps de prendre position. Nous méritons des leaders capables de relever les défis de notre pays avec des solutions sérieuses et réalisables. L’élection présidentielle de 2024 devrait être l’occasion pour le Sénégal de choisir une direction claire et déterminée pour l’avenir.

Il est impératif que les candidats montrent qu’ils sont prêts à être transparents, sérieux et engagés envers leur nation. En tant qu’électeurs, nous devons exiger un débat politique éclairé, basé sur des idées concrètes et des projets concrets. C’est par ce biais que la confiance des électeurs sera gagnée et que le Sénégal pourra avancer vers un avenir meilleur, au lieu de se perdre dans une mer d’incertitude et de promesses non tenues.

En tant qu’électeurs sénégalais, nous ne pouvons pas nous permettre de rester passifs face à cette situation. Nous sommes les gardiens de notre démocratie, et nous devons exiger davantage de ceux qui cherchent à nous représenter. Nous ne pouvons pas nous contenter de discours vagues et de promesses non fondées.

Il est temps que les candidats prennent leurs responsabilités au sérieux. Ils aspirent à diriger notre nation, et cela exige une réflexion sérieuse, des plans solides et une vision claire pour notre avenir collectif. Si nous, en tant qu’électeurs, ne mettons pas ces attentes en avant, qui le fera ?

Nous ne devons pas oublier que l’enjeu est énorme. Le Sénégal fait face à des défis cruciaux qui nécessitent des solutions concrètes. La lutte contre la corruption, la création d’emplois pour notre jeunesse, l’amélioration de notre système éducatif et de notre système de santé sont des priorités qui ne peuvent être abordées de manière superficielle.

Il est donc impératif que nous, en tant qu’électeurs, exercions notre droit à des informations concrètes et à des engagements tangibles. Nous ne devrions pas hésiter à interroger les candidats sur leurs projets spécifiques, sur la manière dont ils comptent les mettre en œuvre et sur les ressources nécessaires pour les réaliser.

Nous ne devons pas accepter que des candidats se cachent derrière des discours génériques et des promesses grandiloquentes. Nous méritons mieux que cela. Nous méritons des leaders qui sont prêts à être transparents, à nous montrer leur feuille de route, et à être comptables de leurs actes une fois élus.

Alors que nous nous approchons de l’élection présidentielle de 2024, chaque électeur sénégalais se tient à un carrefour décisif de notre histoire démocratique. C’est un moment où nous, en tant que citoyens, avons le pouvoir de forger l’avenir de notre nation.

Imaginez un navire sur une mer agitée, son cap défini par une carte précise et une vision claire. Ainsi devrait être notre choix pour la présidence : un leader qui a élaboré un plan concret, chiffré, pour guider notre pays vers des horizons plus prospères.

Confier la barre du pays à un candidat sans programme politique détaillé, c’est comme remettre les rênes d’une entreprise sans plan d’affaires. C’est un risque que nous, en tant qu’électeurs, ne pouvons pas nous permettre de prendre. Nous méritons mieux que des promesses vagues et des engagements non chiffrés.

Le Sénégal est confronté à des défis pressants, des enjeux qui nécessitent des solutions solides et réfléchies. La lutte contre la corruption, la création d’emplois pour notre jeunesse, l’amélioration de notre système éducatif et de notre système de santé : ces défis ne peuvent être abordés superficiellement.

Nous, en tant qu’électeurs sénégalais, avons le droit de demander plus. Nous avons le droit d’exiger des leaders qui sont prêts à être transparents, à nous montrer leur feuille de route, et à être comptables de leurs actes une fois élus.

En fin de compte, l’élection présidentielle de 2024 est une opportunité cruciale pour le Sénégal. C’est notre chance de choisir des dirigeants qui sont à la hauteur de notre confiance, des dirigeants avec la vision et les compétences nécessaires pour conduire notre nation vers un avenir prospère.

Ne laissons pas cette opportunité glisser entre nos doigts. Exigeons la transparence, la rigueur et l’engagement de ceux qui cherchent à nous conduire vers un avenir meilleur. Notre nation mérite des leaders dignes de ce nom, et nous avons le droit de les exiger. Le Sénégal mérite un avenir brillant, et c’est à nous de le construire. En février 2024, votons pour un Sénégal fort, éclairé et prospère.

Par Adama DIOP, natif du village d’Agnam-Goly résidant au Canada