Ambitions présidentielles : Cheikh Hadjibou Soumaré rate sa rentrée

Qu’est-ce qui fait rouler l’ancien Premier ministre du Sénégal sous Me Abdoulaye Wade, Cheikh Hadjibou Soumaré ? Certes, il a des ambitions connues. Cheikh Hadjibou Soumaré avait déjà manifesté son ambition de devenir candidat au poste de Président de la République du Sénégal. C’était en 2019, mais il avait été recalé, car incapable de réunir le nombre requis de signatures pour son parrainage. Depuis, il s’était effacé de la scène politique nationale. Mais, voilà qu’il s’illustre, en déroutant tout le monde.

C’est comme si, l’ancien Premier ministre du Sénégal, ancien Président de la Commission de l’Union économique monétaire Ouest africaine (Uemoa) est si obnubilé par le pouvoir qu’il commet cette sortie impertinente. Certes Ousmane Sonko s’est distingué sur la scène politique nationale, au point d’occuper son rang politique actuel, à travers des dénigrements, des sorties diffamatoires, rien que pour indisposer le régime du Président Macky Sall et jouir d’une audience populaire mais Cheikh Hadjibou Soumaré ancien candidat recalé à la présidence de la République en 2019, avait-il besoin de se livrer à tout un tel manège ?

Cheikh Hadjibou Soumaré fait parler de lui, et se met au-devant de la scène politique nationale après avoir adressé une lettre ouverte au Président de la République Macky Sall, insinuant que ce dernier aurait remis, en guise de don, un montant de 12 millions d’euros soit environ 7,9 milliards F Cfa, à Marine Le Pen, leader de l’extrême droite française, lors de sa visite au Sénégal, au courant du mois de janvier dernier.

L’insinuation est grave. L’on pensait que seul Ousmane Sonko est capable de faire une telle sortie, mais venant de Cheikh Hadjibou Soumaré, cela peut étonner. Cheikh Hadjibou Soumaré aurait pu étayer ses insinuations en indiquant des faits. Ce qu’il n’a pas fait. Pour un ancien Premier ministre de la République du Sénégal, cela relève de la légèreté. Et le gouvernement, compte tenu de la gravité de la situation n’a pas tardé à réagir. Cheikh Hadjibou Soumaré vient d’être placé en position de garde à vue pour ses propos gravissimes.

Le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana justifie. Tout d’abord, il condamne des « insinuations lâches et sans fondement ». Plus grave, relève-t-il, ces insinuations « témoignent manifestement d’une volonté maléfique de jeter le discrédit sur la personne du Président de la République, porter atteinte à l’Institution qu’il incarne et nuire aux relations entre le Sénégal et une puissance étrangère ». C’est pourquoi, a-t-il averti que : « le Gouvernement rappelle vigoureusement qu’il se réserve le droit de donner toute suite qu’il juge appropriée à ces insinuations fallacieuses, malveillantes et indignes de quelqu’un qui a occupé de hautes fonctions étatiques ».

Finalement, c’est sur le terrain judiciaire que Cheikh Hadjibou Soumaré va s’expliquer et apporter les preuves de ses insinuations. Avait-il vraiment besoin de cela. Lui qui en 2019, au moment de lancer sa candidature finalement recalée à l’élection présidentielle se voulait porteur de morale. Il soutenait faisant la morale à la classe politique : « Nous pensons que notre pays mérite mieux. Nous pensons qu’un autre Sénégal est possible ».

Pour étayer ses propos, il ajoutait : « Tout le monde voit que le Sénégal va mal. Nous pensons que notre pays mérite mieux. Nous voulons un Sénégal uni et solidaire où les couches vulnérables sont assistées par nos gouvernants afin qu’elles aient un mieux-être ». Cheikh Hadjibou Soumaré s’enfonce dans un terrain où il risque de s’enliser. Aura-t-il la preuve de toutes ses insinuations ? Tous les observateurs en doutent.

L’ancien Président de la Commission de l’UEMOA a tout simplement voulu faire irruption sur la scène politique nationale, mais en s’illustrant de la sorte. Ce qui ne va guère l’honorer, s’il n’apporte la preuve de ses insinuations. Car, aucun observateur sérieux et averti ne verra et ne justifiera comment Macky Sall peut et doit financer Marine Le Pen ?

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn