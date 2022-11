Revue de presse : Sonko, Pape Alé Niang et Macky à la UNE

Les quotidiens du vendredi 11 novembre 2022 évoquent entre autres sujets la lutte contre les violences faites aux femmes, la dernière sortie de l’opposant Ousmane Sonko contre le régime, le plan d’actions des associations de presse pour la libération du journaliste Pape Alé Niang.

Le Soleil met en exergue le sommet de l’Union africaine sur la masculinité positive et note que Macky Sall prône ‘’un nouvel élan’’ dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

Le chef de l’Etat sénégalais, président en exercice de l’Union africaine, a appelé, jeudi à Diamniadio (ouest), à faire de la masculinité positive ‘’un nouvel état d’esprit pour une société plus juste et plus accueillante pour les femmes et les filles’’.

Le président Sall intervenait à l’ouverture de la 2éme édition de la Conférence de l’Union africaine sur ’’la masculinité positive dans le leadership pour éliminer la violence contre les femmes et les filles’’.

Macky Sall a plaidé vigoureusement, jeudi, pour que cessent les violences contre les femmes et les enfants, appelant les différents segments de la société à agir pour éradiquer ce fléau.

’’Tous ensemble, pouvoirs publics, leaders religieux et traditionnels, membres de la société civile et citoyens, nous devons élever la voix et dire : ça suffit !’’, a lancé le président Sall.

Selon L’As, ‘’Macky Sall porte le combat’’ contre les violences faites aux femmes tandis que pour L’Info, ‘’Macky Sall dit Stop’’.

Selon Le Témoin, ‘’Ousmane Sonko dénonce les magouilles du régime’’. En conférence de presse, jeudi, ‘’il est revenu sur la cession du siège de l’état-major de la gendarmerie en centre-ville au marchand d’armes israélien Gaby Peretz. Les Peretz qui ont avalisé l’Etat pour un prêt de 196 milliards de francs Cfa à acheter des….armes’’, écrit le journal.

‘’Sonko ébruite un deal de 196 milliards’’, affiche à la Une WalfQuotidien. ‘’ Alors qu’on n’a pas fini d’épiloguer sur l’affaire du contrat d’armement de 45 milliards du ministère de l’Environnement, Ousmane Sonko annonce un autre contrat caché de 196 milliards entre l’Etat et la famille Peretz d’origine israélienne’’, rapporte Walf.

‘’Sonko, droit dans ses bottes !’’, s’exclame Sud Quotidien qui note que le leader de Pastef, Sonko, est dans sa logique d’opposition ‘’frontale’’ au régime de Macky Sall.

Le journal signale aussi que la Coordination des associations de presse (CAP) ‘’met la pression sur l’Etat’’ pour la libération du journaliste Pape Alé Niang, administrateur du site Dakarmatin envoyé en prison depuis mercredi par le juge d’instruction du 2e cabinet pour ’’divulgation d’informations non rendues publiques par l’autorité compétente de nature à nuire à la Défense nationale, recel de documents administratifs et militaires, diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques’’.

Niang, journaliste d’investigation a été arrêté dimanche et placé en garde à vue à la Sûreté urbaine de Dakar après son live via des plateformes numériques sur l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr.

Le journaliste transféré à la prison de Sébikotane, dans le département de Rufisque, ‘’la presse prépare le combat’’ pour sa libération, dit Les Echos qui décline un plan d’actions comprenant un édito commun lundi, des banières et spots et une marche nationale prévue vendredi prochain.

L’Observateur parle de ‘’plan de bataille de la presse pour la libération de Pape Alé Niang’’.

Alors que Aliou Cissé doit rendre publique, ce vendredi, sa liste pour le Mondial, Bës Bi s’intéresse à l’apport de Sadio Mané, dont la santé est source d’inquiétude.

’’Mané, la part du lion’’, affiche à la Une le quotidien qui écrit : ‘’En termes de buts et passes décisives, Sadio Mané représente près de 60% de l’Equipe du Sénégal en 2022. Blessé et probablement forfait au Mondial au Qatar, le meilleur buteur des Lions risque de créer un vide abyssal’’, souligne la publication.

