Il veut tester le gris gris anti balles et donne l’arme à son fils…il meurt

Un homme a été abattu par son fils alors qu’il testait l’efficacité des charmes d’armes à feu chez lui le dimanche 6 novembre.

Le défunt identifié comme Yusuf est un membre d’un groupe d’autodéfense de la région du gouvernement local de Jada, au Nigeria.

Le jour du drame, Yusuf, après avoir bu de l’alcool, a appelé son fils et a tourné son arme à feu contre lui et lui a demandé de tirer pour tester son gris gris. On pense que le défunt qui aurait agi en état d’ébriété, s’est fortifié avec les charmes protecteurs, mais ces derniers n’ont malheureusement pas marché.

Le mis en cause a affirmé que son père avait retourné le pistolet danois chargé contre lui-même en le mettant sur son ventre et lui avait demandé de le tenir et de tirer dessus.

Le fils a argué avoir refusé, mais le défunt a insisté pour qu’il fasse ce qu’il lui avait ordonné. Obéissant à l’ordre de son père, le jeune homme appuya sur la détente du pistolet qui pénétra et blessa mortellement son père. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital dans lequel il a été confirmé mort.

Confirmant l’incident, le porte-parole du commandement de la police, a déclaré que quiconque serait jugé coupable sera traduit en justice.

Source Abidjanshow