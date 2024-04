Primature : Ousmane Sonko a officiellement pris fonction

Me Sidiki Kaba a officiellement passé les pouvoirs à son successeur Ousmane Sonko. « C’est une passation qui s’est passée dans de très bonnes conditions et qui nous permet, à partir de cet instant, de commencer à exercer la responsabilité qui nous a été confiée», a indiqué le nouveau chef du gouvernement.

Ousmane Sonko qui a remercié Me Sidiki Kaba a même félicité son prédécesseur : « Je remercie monsieur le ministre Sidiki Kaba et toutes ses équipes pour l’accueil, pour la qualité des documents de passation qui ont été élaborés. Je le félicite également pour ses longues années de bons et loyaux services au sommet de l’Etat et surtout ses longues années de service irréprochables, puisqu’il a eu à exercer dans différents départements ministériels et je n’ai pas souvenance qu’il ait été cité dans autre chose que dans une application des consignes et directives dans la déontologie ».

Le désormais numéro deux de l’exécutif a souligne qu’il s’agit là, du deuxième acte après l’installation du président Diomaye Faye la semaine dernière. «Aujourd’hui c’est le chef du gouvernement et dans les prochaines heures et les prochains jours, nous nous attèlerons à installer l’ensemble du gouvernement pour que rapidement, les différents départements ministériels puissent être opérationnels», promet-il.