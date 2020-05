Prise en charge des talibés : Talla Sylla tire sur Ndeye Saly Diop Dieng

Talla Sylla n’a pas été du tout tendre avec le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l’Enfance. Selon le maire de Thiès, ce ministère dirigé par Ndeye Saly Diop Dieng a failli dans la prise en charge des talibés en cette période de Covid-19 .

Le premier magistrat de la ville n’a pas manqué de tirer sur les personnes qui, selon lui, ne sont mues que par leurs intérêts et qui oublient ceux de la jeune génération.

« Notre responsabilité c’est de veiller à la santé des thiéssois, à la protection des enfants en rapport avec l’ensemble des acteurs communautaires. Ce que nous attendions de ce ministre, c’était un appuie. Qu’ils nous disent que nous sommes sur la bonne voie et qu’ils vont nous appuyer. Au lieu de cela, nous avons entendu presque des menaces, ensuite des dénonciations. Ce n’est pas normal. Et pendant un mois, rien n’a été fait en direction des ‘daaras’. Nous avons défini une stratégie et élaboré un plan d’action pour protéger les enfants et on l’assume », dit Talla Sylla, repris par Walfnet.