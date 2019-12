Prison du Cap Manuel : les avocats de Habré peuvent « enfin » voir leur client

Les avocats de Hissène Habré peuvent maintenant voir leur client. Selon le journal LesEchos, ils sont autorisés à rendre visite à leur client comme bon leur semble. Une chose qui leur avait été interdit, il y a quelques semaines par la Directrice de la prison du Cap Manuel où l’ancien homme fort de Djaména est en train de purger sa peine.

L’argument brandi était que Hissène Habré n’avait plus droit à un avocat étant donné qu’il n’y avait plus de procédures en cours et que toutes les voies de recours étaient épuisées. Ce que les avocats avaient rejeté en rétorquant qu’ils avaient formé un pourvoi, lequel pourvoi était même enregistré au niveau du greffe. Maintenant tout est réglé et Habré a même pu voir ses conseils, la semaine dernière renseigne le quotidien.