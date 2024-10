Procès de Bougane Guèye : Pape Djibril Fall et Thierno Bocoum tirent sur le régime

Pape Djibril Fall est lui aussi au Tribunal de Tambacounda pour assister au procès de Bougane Guéye Dany, arrêté il y plusieurs jours pour refus d’obtempérer à Bakel. Selon le candidat aux élections législatives, l’arrestation du leader de « Gueum sa bop » n’a de motif que la volonté du pouvoir d’humilier un adversaire politique.

« Bougane Guéye n’a été arrêté que pour être humilié. Pourtant, nous pensions que ce genre de pratique avait pris fin le 24 mars 2024 (après l’élection de Bassirou Diomaye Faye). Les vieux démons ressurgissent et des faucons pensent que Bougane ne doit pas être libéré aujourd’hui », a d’abord jugé Pape Djibril Fall.

Pour le procès de ce jour, le journaliste-politicien espère que les juges et le procureur feront preuve d’impartialité. « Nous sommes aujourd’hui à Tamba pour espérer que la justice soit dite, que le droit soit dit et que Bougane Gueye puisse recouvrer la liberté et rejoindre la campagne. Aujourd’hui, nous attendons un procureur de la République et des juges libres. Nous n’attendons pas un Procureur partisan ou à la solde d’un pouvoir.Tout le monde est d’accord pour dire que Bougane Gueye Dany a fait trop de temps à la prison de Tamba. Nous espérons qu’il sera libéré parce que son arrestation n’a aucun sens. Tous les Sénégalais épris de justice savent que Bougane n’a rien fait », a ajouté Pape Djibril Fall au micro de Seneweb, aux alentours du tribunal de Tambacounda.

Des propos que son compère, Thierno Bocoum, lui aussi présent au tribunal de Tamba, confirme. « Nous sommes venus assister au procès. Tout le monde a suivi ce qui s’est passé. Nous étions ensemble à Bakel et il a été malheureusement retenu. Nous regrettons qu’il puisse être là depuis ce jour, d’être privé de sa famille et qu’on l’empêche de faire campagne .Nous espérons qu’il sera libéré et nous sommes venus le soutenir. Bougane s’est préparé à tout ça (l’arrestation). Nous sommes tous préparés à tout ça. Mais nous regrettons que ses droits soient violés, bafoués. On lui a porté un tort extrêmement grave que nous condamnons. Ce qui s’est passé est inacceptable. Maintenant, nous espérons rentrer avec lui », a-t-il fait savoir.

Source : Seneweb