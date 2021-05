Projets de 100.000 lampadaires : les fournisseurs sénégalais veulent gagner le marché

Courant 2018, le président de la République avait mis en œuvre un projet de 50.000 lampadaires dans le but de généraliser l’usage de l’éclairage public solaire sur tout le territoire national. Au nez et à la barbe des fournisseurs et opérateurs sénégalais d’électricité, le marché, estimé à 60 milliards cfa, avait été octroyé à une entreprise française du nom de « Fonroche Eclairage » qui était au bord de la faillite.

Pire, « Le Témoin » quotidien a appris qu’à l’époque « Fonroche Eclairage » n’était même pas parmi les cinq (05) soumissionnaires présélectionnés lors du premier appel d’offres pour les 50 000 lampadaires. Récemment, le président Macky Sall a promis une 2ème phase de 100.000 lampadaires solaires dont le marché est estimé à près de 120 milliards CFA.

D’où la levée de boucliers des entreprises sénégalaises pour se faire entendre tout en jurant qu’elles ne vont pas laisser les fournisseurs étrangers rafler ce gigantesque marché à milliards. Et si les hommes d’affaires et opérateurs économiques nationaux s’inquiètent, c’est parce que le président Macky Sall séjourne actuellement en France.

A cet effet, nos nationaux craignent que l’Etat ne file en gré à gré ce deuxième marché de 100.000 lampadaires à « Foronche Eclairage ».