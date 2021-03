Promovilles, une réalité dans la zone nord du Sénégal

Dans le cadre de la tournée nationale, le Ministre Samba Ndiobene Ka (SNK)a effectué une visite des réalisations du Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES) dans la commune de Matam. Cet ambitieux programme initié par le Président Macky Sall pour une meilleure amélioration de la mobilité et du cadre de vie des populations a changé le visage de ladite commune.

Sept (07) Kilomètres de voiries neuves, assainies et éclairées et une digue route d’environ quatre (04) kilomètres ont été réalisés dans la ville par Promovilles. Ceci a participé activement à l’endiguement définitif des inondations et par conséquent à la récupération d’une importante assiette foncière d’une superfie estimée à plus de 400ha soit le double de la superficie actuelle.

Le Ministre SNK a également procédé au lancement des travaux de rénovation de la case du foyer des femmes de Matam avant de terminer par la mise en service du réseau électrique de Thioubalel (commune de Nabadji) piloté par le PUDC.

Après Matam, la délégation s’est rendue à Bakel pour constater les travaux d’extension du réseau électrique BT d’une longueur de 7,5 km réalisés dans la commune par Promovilles. La remise d’un important lot d’équipements à la brigade de gendarmerie de Kéniéba a clôturé la tournée du Ministre Samba Ndiobene Ka dans le nord du pays.