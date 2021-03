Le Mouvement Malaw de Biguine Gueye toujours avec…Macky

Fatick : Mamadou Biguine Gueye renouvelle son engagement aux côtés du chef de l’État et met fin aux rumeurs sur son départ.

Le coordonnateur du mouvement Malaw se prononçant en marge d’une réunion de sa structure politique vendredi, a donné son point de vue sur quelques actualités brûlantes de l’heure. Ce sont la dernière sortie du journaliste Madiambal Diagne, l’ébauche de réponses que le président de la République compte donner aux attentes de la jeunesse ainsi que la situation politique à Fatick où certaines indiscrétions affirmaient qu’il allait quitter Macky Sall au profit de l’opposition.

Mamadou Biguine Gueye constate suite à l’article très commenté de Madiambal Diagne, qu’un journaliste de la trempe, du parcours et de l’expérience du patron de Avenirs Communication devrait pouvoir éviter de tomber aussi bas. Selon le président du mouvement Malaw, Madiambal a commis de graves erreurs dans sa dernière sortie et, il doit présenter des excuses publiques au peuple sénégalais qui a de tout temps, vécu en parfaite harmonie dans le respect de l’appartenance culturelle, religieuse… ethnique de chacune de ses composantes.

Biguine Gueye estime que le propriétaire du journal le Quotidien s’est laissé tomber dans les caniveaux, oubliant des acquis tels que le cousinage à plaisanterie, le brassage plusieurs fois séculaire entre populations du Sénégal mais surtout la très belle légende de Aguene et Diambogne.

Concernant l’expression du mécontentement de la jeunesse à travers les violentes manifestations du début du mouvement de février, le jeune leader de Ndouck/PMI se dit convaincu que Macky Sall va très bientôt poser des actes à la dimension des attentes pour se réconcilier avec cette frange du peuple. À en croire Biguine, après les CRD et CDD qui se déroulent actuellement sur toute l’étendue du territoire autour de la problématique de l’emploi et de l’employabilité des jeunes, des solutions concrètes vont intervenir.

Toutes choses qui font dire au coordonnateur du mouvement Malaw que le président n’en est d’ailleurs pas à son premier coup d’essai concernant le soulagement de la jeunesse. Pour preuve, il liste des mécanismes comme la DER, l’ANPEJ, le Fongip, le PRODAC, pour ne citer que ceux-là, qu’il faudra, ajoute-t-il, combiner aux nombreuses mesures sociales du président ainsi qu’aux résultats prometteurs du CNIEJ nouvellement créé par le chef de l’État.

Terminant sa déclaration, Mamadou Biguine Gueye demande aux populations de Fatick de rester patientes et loyales dans leur long compagnonnage avec le président Macky Sall. Il considère que de nombreux projets et programmes ont touché la région depuis l’avènement de Macky Sall à la magistrature suprême et cela va se poursuivre jusqu’à l’horizon 2035. Il prie les responsables locaux de se faire plus proches de la base afin de vulgariser les réalisations du président Macky Sall.

Cependant, Biguine conçoit qu’il reste beaucoup à faire pour Fatick, mais il suggère à ses militants et aux populations du Sine de rester mobilisés aux côtés du leader de l’APR et de la coalition Benno Bokk Yaakar qui selon lui, a toujours l’image de la cité de Mame Mindiss sur son tableau de bord.

Ouvrant une fenêtre sur une rumeur persistante selon laquelle il s’apprête à quitter le parti du président Sall et la coalition Benno Bokk Yaakar, le coordonnateur du mouvement Malaw se dit surpris de l’entendre. Il déclare ne donner aucun crédit à de telles écarts qui à ses yeux, font partie du jeu politique. Très en verve, il se dit serein et renouvelle sa loyauté au président de la République dont il fait du succès le sien.

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur du mouvement Malaw

Responsable politique à Fatick