Les jeunes libéraux de Mbacké à fond derrière…Karim Wade

Franck Daddy Diatta secrétaire général du Meel à Mbacké pour remobiliser les jeunes libéraux

Les partisans de Karim Meissa Wade sont entrain de se déployer sur le terrain politique pour sensibiliser et massifier le Parti Démocratique Sénégalais du Président Abdoulaye Wade.

Présent à Mbacké avec une délégation du parti libéral, le Secrétaire général national du MEEL (Mouvement des Élèves et Étudiants Libéraux) Franck Daddy Diatta câblé par xibaaru,.sn s’est prononcé sur la situation de son parti et des préparatifs des élections.

» C’est avec un immense plaisir que la commune de MBACKÉ du PDS a accueilli la commission nationale de vente de cartes, en prélude de la remobilisation et de la redynamisation du parti. A cet effet, la commune de MBACKÉ, bastion naturelle du PDS, est plus que jamais engagée pour s’approprier de cette aubaine pour fidéliser définitivement l’électorat de MBACKÉ dans le PDS. » a-t-il déclaré avant d’ajouter :

« Ainsi, nous invitons à tous les porteurs de voix de venir nous rejoindre dans cette activité qui n’est que la préparation des éventuelles élections à venir dont la plus importante demeure l’élection présidentielle de 2024 au cour de laquelle le président Karim WADE en sortira victorieux, sans aucun doute. C’est la raison pour laquelle MBACKÉ doit être plus que jamais uni et les responsables du dit département doivent s’ouvrir et aller à la quête de cet électorat naturellement favorable au PDS, derrière le responsable du département, le professeur Lamine FALL ».

A noter au passage que les jeunes ont répondu favorablement à l’appel de Daddy Diatta qui leur a délivré un message d’espoir venant du frère Karim Meissa Wade.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn