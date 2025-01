Propos sur le salafisme : L’imam de la mosquée de l’UCAD répond à Birame Soulèye Diop

À la cérémonie officielle du Gamou de Fass-Diacksao, le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a avancé des propos jugés désobligeants contre les salafistes. « Comment une personnalité de cette trempe (Ousmane Sonko) pourrait-elle se convertir en salafiste ? Comment le Premier ministre, un petit-fils de Mame Rawane Ngom et un descendant (petit-fils) direct d’El Hadj Ahmadou Ndiéguene, pourrait-il se permettre de devenir salafiste ? Un salafiste ne saurait être issu de cette famille religieuse (…). Aucun patriote n’est salafiste », avait déclaré le ministre.

Ces propos ont poussé Alioune Badara Mbengue, professeur de lettres et imam à la mosquée de l’UCAD et auteur du livre « Salafisme et Convictions », à lui répondre.

Voici l’intégralité de sa publication.

RESPECT AUX SALAFISTES !

Il fait partie de ce qui était reproché au régime passé, son immixtion dans le champ religieux pour diviser les communautés et mettre les unes contre les autres. Les cérémonies officielles lors des événements religieux servaient souvent de tribunes pour jeter des fleurs aux alliés et lancer des piques aux autres, sous les bons auspices des

guides religieux.

Nous avons plusieurs fois souffert en écoutant le discours de l’ancien Président de la République ou de ses Ministres, à l’occasion de ces rencontres. En fait, les groupes qui étaient les plus visés lors de ces attaques étaient les Ibadus en général, et

particulièrement les salafistes : c’était la mode.

L’objectif était juste de plaire au marabout en s’attaquant à l’honneur et à ce que ces honnêtes citoyens ont de plus cher.Cela était un jeu favori des hommes de l’ancien régime.

Ils se comportaient ainsi, connaissant la sensibilité des sujets abordés et des différences de positions et de pratiques religieuses qui existent entre cette communauté et celles confrériques : une exploitation pernicieuse des divergences religieuses à des fins purement politiques.

C’est ainsi qu’ils se comportaient au point de vouloir éliminer un potentiel adversaire politique qu’ils avaient qualifié de Salafiste, encore que ce dernier ne l’avait pas revendiqué.Ces pratiques stéréotypées et classées aux antipodes des principes républicains, ne siéent pas à un Président ou à un Ministre de la République. Il faut se mettre à l’évidence que le pouvoir public est l’émanation de la volonté populaire fondée sur une diversité ethnique, culturelle et religieuse. Le respect et la considération de toutes les communautés qui constituent notre société, doivent être la ligne de conduite de l’autorité.

Le sens des responsabilités doit être de mise lorsqu’on occupe le fauteuil réservé à une délégation de l’état lors des cérémonies officielles et religieuses. On doit dès lors, se mettre à l’évidence que ce n’est pas de son propre chef ou de sa propre personnalité qu’on a mérité cela. Aussi faudrait-il savoir que c’est au nom de l’Etat du Sénégal, à travers une délégation, qu’on prend la parole.

Des autorités du régime passé ont commis beaucoup de bourdes et d’inepties en voulant se présenter lors de ces occasions comme des doctes en matière religieuse, alors qu’elles n’avaient même pas dépassé le niveau d’initiation. Il arrivait souvent qu’elles se ridiculisent en voulant effrontément se prononcer sur des sujets et questions non maîtrisés.

Voilà une des facettes des failles du régime passé. Nous ne souhaitons guère à ce nouveau régime, de répéter ces mêmes erreurs. Nous sommes persuadés que Monsieur le Ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a une connaissance très superficielle du Salafisme et de ses adeptes. S’il avait approfondi ses recherches ou échangé avec des salafistes sur la question, il allait sûrement éviter de faire cette déclaration blessante à leur endroit. Pourtant, lorsque son leader politique subissait cette campagne de dénigrement en rapport avec le terme Salafiste, le Président Ousmane Sonko a pu affirmé sa religiosité sans pour autant vexer aucune communauté. Ce qui fait aujourd’hui qu’on trouve dans les rangs de ses sympathisants, militants, et inconditionnels, toutes les obediences, y compris effectivement les salafistes…

Evidemment, quand on se fait une image du salafisme tout à fait loin du véritable Salafisme, on peut être entouré de salafistes sans savoir qu’ils sont salafistes. Cela me rappelle l’histoire du vieux qui passait tout son temps à maudire un savant salafiste du pays alors qu’il ne l’avait jamais vu ou rencontré.

Et pourtant, il appréciait à chaque fois, ses sermons et conférences que son fils -disciple de ce dernier- lui faisait écouter à dessein, sans lui dire le nom de la personne qui parle. Tout simplement parce qu’il avait entendu ses guides religieux dire : << Un tel est mauvais car il insulte nos marabouts, il nous traite de mécréants… », et il l’a gobé sans connaître la personne ni vérifier la véracité des accusations, tandis que de tout cela, rien n’en était.

Lorsqu’un jour, son fils, voyant que le vieux est devenu un passionné de cet homme dont il apprécie beaucoup la science et la pondération, décida de lui dire que ce dernier est celui qu’il passe tous les jours à maudire. C’est ainsi que le vieux a regretté ses propos et s’est rendu compte que ce qu’on lui avait dit sur la personne, était faux et ne visait qu’à empêcher les gens de profiter de la science islamique et de la clairvoyance de ce grand savant salafiste.

En outre, à entendre parler Monsieur le Ministre, on a effectivement l’impression qu’être salafiste équivaudrait à emprunter un très mauvais chemin. De même que mettre au monde un enfant salafiste, serait indigne d’une maman vertueuse et exemplaire. Nous ne souhaiterions vraiment pas que cette vidéo tombe entre les main de dignes et vertueuses mamans de salafistes.

Quelle offense ! Nous nous indignons contre ces propos… Nous pensions finir, depuis l’avènement de ce nouveau régime, d’entendre de tels propos désobligeants et qui font souffrir. Hélas…! Monsieur le Ministre ignore peut-être que des salafistes ont soutenu son candidat et ont voté pour lui. Non pas parce qu’il est salafiste ou non, ou parce qu’il entend << salafiser » les sénégalais, loin s’en faut, c’est tout simplement parce qu’ils ont découvert qu’ils se retrouvent dans pas mal de qualités incarnées par PASTEF et ses leaders, telles que : le patriotisme, le don de soi, la responsabilité, l’équité, l’insubordination aux lobbies et systèmes mafieux… D’ailleurs, il n’a jamais été question dans le manifeste de PASTEF, de nous apprendre notre religion et comment mettre en pratique ses enseignements. Ceci n’a était ni leur domaine de compétence ni de prédilection.

Nous avons cependant bien apprécié le bon usage de versets coraniques ou de hadiths du Prophète paix et salut sur lui, sur l’échiquier politique, par de nouveaux acteurs. est amer de constater qu’aujourd’hui, pas mal d’intellectuels ont une connaissance superficielle ou erronée du Salafisme: généralement, la version diffusée par les médias occidentaux, et teintée sans doute, de manipulations et de contrevérités. C’est ainsi que, pour aider à avoir la bonne information, nous avons écrit et publié le livre Salafisme et Convictions, pour éveiller les consciences, clarifier des concepts, rétablir la vérité, déconstruire une certaine façon de voir qui nous est imposée par l’Occident. Nous recommandons vivement ce livre à tous les intellectuels honnêtes.

« Voilà en quelque sorte les idées faites ; les confusions et illusions fondées sur l’ignorance et la passion ; qui nous ont inspiré à sentir la nécessité d’apporter des réponses et éclaircissements sur ce qu’est véritablement le Salafisme, afin d’aider, d’une part, les musulmans qui ne savent pas et se joignent par cette ignorance à la cause occidentale, à sortir de leur torpeur. Et d’autre part, apporter la réplique qui sied aux propos diffamatoires faits injustement sur le dos du salafisme.» Extrait de Salafisme et Convictions, Page 19 Éditions Les Artiges.

Alioune Badara Mbengue,

Professeur de lettres,

Imam à la mosquée de l’UCAD,

Auteur du livre Salafisme et Convictions, aliounebadaram@yahoo.fr