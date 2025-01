RDC : l’Union africaine « exhorte le M23 à déposer les armes »

L’Union africaine (UA) a exhorté les combattants du M23 « à déposer les armes » dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), où le groupe armé et des troupes rwandaises livrent de violents combats à l’armée congolaise dans la ville de Goma.

Le Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA, qui s’est réuni d’urgence après une intensification des combats à Goma, a « condamné les violences du M23 », tout en l’appelant à « déposer les armes », a annoncé sur X le commissaire aux Affaires politiques de l’Union africaine, le Nigérian Bankole Adeoye.

L’UA a également appelé au « plein respect de la souveraineté, de l’unité, et l’intégrité territoriale de la RDC », et à une « solution pacifique » au conflit, suivant les accords de cessez-le-feu signés l’année dernière, qui n’avaient pas été respectés.

Le M23 et les soldats rwandais sont entrés dimanche soir à Goma, cité de plus d’un million d’habitants et presque autant de déplacés, coeur économique de l’est de la RDC ravagé par les conflits depuis 30 ans.

Ces combats, doublés d’une escalade diplomatique entre la RDC et le Rwanda, ont entraîné la convocation par Nairobi d’une rencontre des dirigeants congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame dans les deux jours à propos de ce conflit en cours depuis plus de trois ans.

Une médiation RDC-Rwanda sous l’égide de l’Angola avait échoué en décembre faute d’accord.

A Kinshasa, des manifestants en colère ont attaqué mardi plusieurs ambassades, dont celles du Rwanda, accusé par les autorités congolaises de leur avoir « déclaré la guerre », mais aussi de la France, de la Belgique et des Etats-Unis, des pays critiqués pour leur inaction dans la crise actuelle.