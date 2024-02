Propos sur les «ndongos daaras» : Moussa Bocar Thiam présente ses excuses

Le ministre de la Communication, Moussa Bocar Thiam s’est excusé auprès de Serigne Mboup après sa sortie maladroite sur les « Ndongos Daaras ». Le ministre soutient qu’il n’avait vraiment pas l’intention de dénigrer. Pour lui, il a été mal compris.

« En citant effectivement le profil de certains candidats, surtout le candidat Serigne Mboup, je disais que c’est un « Ndongo Daaras » qui n’a jamais fait de la politique, il n’a jamais bossé dans l’administration, je voyais mal comment il peut gérer un pays comme le Sénégal et certains ont compris ça comme étant une attaque contre les Ndongos Daaras ce qui est tout à fait aberrant et impossible d’autant plus que nous tous savons que si nous avons des fonctions éminemment importantes, même si nous avons des compétences administratives et tout, nous auront bien aimé avoir la formation de « Ndongo Daaras » qui nous permettra d’être beaucoup plus proche des préceptes de l’islam », a -t-il souligné sur Pressafrik.

Poursuivant, « Donc si c’est compris comme étant une attaque je présente mes excuses, ce n’était, nullement mon intention. Serigne Mboup c’est un entrepreneur, c’est un digne fils du Sénégal. Il a le droit effectivement de compétir comme tout le monde et que seul les Sénégalais vont décider qui va diriger le pays demain. Il n’a jamais été question pour moi, Moussa Bocar Thiam d’attaquer les « Ndongo Daaras », ni qui que ce soit. Les sénégalais ont le dernier mot et ils choisiront librement celui qui sera le président de la République le 15 décembre 2024 », a soutenu le ministre.