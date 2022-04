Propos sur TAS : Papa Malick Youm descend Guy Marius Sagna

Vous permettez,très cher patriote Guy M.Sagna…..?

En lisant, le texte- réplique de l’activiste Guy Marius Sagna, on sent clairement qu’il a essayé de faire de la manipulation, et dans la diversion en essayant de s’appuyer sur un seul mot » Machin » des propos de TAS hier sur la chaîne de télévision 7TV comme c’est devenu maintenant de coutume chez certains activistes et hommes politiques de se victimiser, et de s’indigner afin de gagner les faveurs d’une certaine opinion.

Rappelons d’emblée que le mot « machin » dans le contexte des propos de TAS n’est ni péjoratif ni depreciatif encore moins injurieux ou méprisant. En réécoutant son propos on a juste compris que « et machin » voulait simplement signifier « et consorts » un mot récurrent et rébarbatif à tort ou à raison dans le corpus linguistique habituel de TAS.

D’ailleurs, j’en doute fort bien que vous ne l’ayez pas saisi dans ce sens ,vous qui avez un si bon niveau en français.

Malheureusement, on a compris ce que vous tentez de faire pour détourner l’opinion du vrai débat soulevé par M.Thierno Alassane Sall… une stratégie de fuite en avant…!

TAS a été pertinent et courageux de dénoncer et de recadrer le Maire M.Barthelemy Diaz qui a fait du recrutement qu’on pouvait assimiler à du népotisme voire du clientélisme politique, c’est à dire user de la machine administrative pour recaser ses copains et affidés…. Ironie du sort , c’est pourtant cette même attitude qu’on a longtemps reproché au Président Macky Sall et ses alliés.

Un combat politique ne devrait pas être purement politicien, mais principiel et de conviction.

Une attitude très décevante, venant d’une classe politique qui aspire à faire de la politique autrement et qui veut se départir des vieilles méthodes longtemps fustigées dénoncées et vilipendées sur tous les plateaux du monde.

Hélas, je crois bien que le débat devrait être orienté à ce niveau au lieu de le réduire à des jugements de valeur que rien ne justifie, sinon une volonté manifeste de fuire ce débat dont vous savez pertinemment que c’est perdu d’avance.

Cependant , essayer de mesurer ton degré de patriotisme par rapport à celui de M. Thierno Alassane Sall en prenant comme baromètre le nombre manifestations auxquelles vous avez pris part et des troubles à l’ordre public dont vous avez été l’auteur, montre à suffisance votre ignorance ou plutôt votre méconnaissance du vrai sens de l’engagement et du patriotisme.

Thierno Alassane Sall peut se targuer d’être en toute modestie une des figures illustres du dévouement patriotique dans ce pays..

En guise d’illustration, permettrez moi de vous citer quelques éléments phares du parcours patriotique de TAS.

Vous étiez où quand M Thierno Alassane Sall faisait face au régime du Président Wade avec son pire ministre des transports aériens en l’occurrence de M. Farba Senghor son ministre de tutelle de l’époque qui a voulu dilapider le foncier de l’aéroport, une opposition farouche à cette forfaiture qui avait valu à TAS un exil forcé vers les Comores afin d’éviter la prison..?

Vous étiez où, le 23 juin et 27 juin 2012, quand il était à la place de l’indépendance pour défendre la constitution du Sénégal?

Vous étiez où,quand il était Directeur de l’ARTP et s’est permis de raboter son salaire de 14 à 5 millions parcequ’il le jugeait indécent par rapport aux moyens de l’état ?

Vous étiez où quand quand il portait plainte à un homme d’affaires qui avait encaissé l’argent du Sénégal et ne voulait pas livrer l’immeuble de l’ARTP ?

Vous étiez où quand il mettait son véto sur les permis à points avec GEMALTO ou contre le contrat faramineux de FONROCHE, ou encore de l’autoroute à péage…..?

Vous étiez où quand il avait retiré les permis d’exploitation et d’exploration à ce grand délinquant de Frank TImis.?

Vous étiez où quand il attaquait PETROTIM et refusait de signer le contrat avec le géant français TOTAL qui n’avait pas les compétences requises pour l’exploitation et l’exploration du puits de Rufisque offshore profond pour une durée de 45 ans..?

Vous étiez où quand il prenait part à une manifestation pour exiger votre propre libération…?

Alors ne venait pas lui dire qu’il n’a jamais été là pour son pays ou pour ses compatriotes. Le degré de patriotisme ne se limite pas exclusivement à une activité ostentatoire de tape à l’oeil et du m’as-tu vu pour un oui ou pour un non.

Pour votre gouverne, il faut faire preuve d’humilité et de retenue et comprendre que la RV n’a pas été créée juste pour servir et faire valoir à qui que ce soit ou de soutenir aveuglément comme une girouette au gré du vent, même s’il est en poupe.

À la République des valeurs, on a comme sacerdoce , la refondation de notre pacte républicain, la réinvention de la politique en la restaurant dans la plénitude de son sens avec des hommes et des femmes de valeurs capables d’incarner et de porter un système de valeurs qui pourra remettre le pays sur la rampe du développement. À la République des valeurs, on n’est pas dans des calculs d’épiciers et politico-politiciens où « la fin justifie les moyens » ou encore une obsession schizophrénique d’être au pouvoir contre vents et marées et par tous les moyens. A la République des valeurs, notre ligne de conduite est claire, nos positions politiques sont assumées en toute responsabilité car seuls l’intérêt, et le développement de notre cher Sénégal nous importent et nous préoccupent et on n’y dérogera pas sous quelque prétexte que ce soit , même si cela nous coûte les lambris dorés du pouvoir d’une part et de l’autre le mépris ou l’agression injustifiée d’une certaine opposition immature, populiste, manipulatrice, violente, dangereuse et mesquine.

Au regard de tout ce qui a été avancé dans notre propos, vous comprendrez aisément qu’à la République des valeurs, on a aucune raison d’être aigri, rancunier, complexé encore moins jaloux envers aucune entité ou personnalité politique, car notre combat s’inscrit dans des principes et des valeurs de la République.

PAPA Malick YOUM