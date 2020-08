Quand Baye Omar Niasse raconte Ronald Koeman a Everton

Indésirable sous l’ère Ronald Koeman à Everton, l’attaquant Sénégalais Baye Oumar Niasse avait plus tard fait une sortie à la BBC pour expliquer comment il avait vécu l’enfer avec le technicien néerlandais.

« Quand Koeman est arrivé, j’ai tout de suite été pris en grippe. Il a essayé mais j’étais assez fort pour rester. J’ai travaillé si dur que j’ai pu rester en Premier League. Pour me faire abandonner et partir, il a fait plein de choses qui n’étaient pas bien, comme me retirer mon casier, mon numéro de maillot, m’interdire l’accès à la salle ou nous mangions, m’envoyer avec les moins de 23 ans sans un casier là-bas. C’était très difficile… Vous avez besoin d’une mentalité très forte pour faire face à cela parce que vous n’aviez plus aucun respect dans le club. Utiliser le mot esclavage c’est trop mais c’est très difficile à vivre, c’est tout ce que je peux dire. » avait révélé Baye Oumar Niasse en 2017.